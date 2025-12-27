Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los primeros días de enero de 2026 comienza la obra de arreglo del puente sobre el río Santa Cruz, luego que -tal como adelantara La Opinión Austral– la Dirección Nacional de Vialidad aprobara el resultado de la Licitación Pública Nacional N° 46-0032-LPU25, mediante la cual se adjudicó a la firma Freyssinet Tierra Armada SA el contrato para su reparación.

Según la resolución firmada por el administrador general del organismo, el monto total de la adjudicación asciende a USD 4.610.400 (equivalente a más de $ 6.000 millones al tipo de cambio actual), destinado a cubrir el servicio completo de reparación estructural del puente.

Se trata de una obra de gran importancia para la provincia, ya que el puente sobre el río Santa Cruz constituye un punto neurálgico de la red vial nacional y garantiza la conectividad terrestre entre las localidades del sur santacruceño.

De acuerdo a los pliegos licitatorios, el plazo previsto para la ejecución de la reparación integral del puente sobre el río Santa Cruz es de 280 días corridos, por lo que se espera que los trabajos comiencen durante este verano, más precisamente la primera semana de enero, una vez completadas las etapas administrativas y de preparación de obra.

Jairo Guzmán, diputado nacional en los estudios de LU12 AM680. (Foto: La Opinión Austral).

“Fruto de la gestión”

Jairo Guzmán , diputado nacional de Santa Cruz por La Libertad Avanza, precisó en declaraciones a La Opinión Austral que “este logro es fruto de las negociaciones que estuvieron a nuestro alcance; personalmente, me reuní con el Administrador de Vialidad Nacional – Marcelo Jorge Campoy- a principios de este año para agilizar el proceso lo antes posible”.

Señaló que recientemente, el titular de Vialidad nacional en Santa Cruz, Giovany Albea, estuvo en Piedra Buena “supervisando la instalación de los obradores para asegurar que no haya demoras en el arranque”.

“Se viene realizando un trabajo muy intenso debido a la importancia estratégica del puente, no solo para el sur de nuestra provincia, sino también para Tierra del Fuego, ya que es un paso logístico vital”, agregó el legislador.

“Estamos muy satisfechos, el Gobierno Nacional comprendió la gravedad de la situación. Presentamos informes detallados sobre el deterioro del puente y el peligro que representaría para la región si el paso llegara a cortarse. Gracias a ese trabajo técnico, Vialidad Nacional lo incluyó entre sus prioridades“, señaló.

Giovany Albea es el jefe del distrito 23 Vialidad Nacional.

Esta obra, postergada por muchos años, traerá un alivio fundamental a la localidad de Piedra Buena. Además de la mejora en infraestructura, “generará puestos de trabajo que hoy son muy necesarios”. Aunque no soluciona todos los problemas económicos, brindará un “oxígeno” importante a muchas familias de la zona.

“El objetivo es que la ejecución se realice en tiempo y forma, tal como lo establece el pliego”, concluyó Guzmán.