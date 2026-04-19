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En un contexto de creciente tensión internacional, el presidente Javier Milei mantuvo este domingo un encuentro clave con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el marco de su tercera visita oficial a Israel desde que asumió el cargo. La reunión bilateral se desarrolló tras su paso por el Muro de los Lamentos.

El mandatario argentino viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques. Durante su estadía, participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo político en el conflicto en Medio Oriente.

El efusivo abrazo entre Javier Milei y Benjamin Netanyahu marcó el fuerte respaldo político y la sintonía entre ambos líderes en medio del conflicto en Medio Oriente.

El encuentro entre Milei y Netanyahu tuvo un fuerte tono político y simbólico. El primer ministro israelí destacó la figura del presidente argentino y lo calificó como “un gran amigo del Estado de Israel”, resaltando su “claridad moral y coraje” en la defensa del país en el actual escenario bélico.

Por su parte, Milei reafirmó la alianza entre ambas naciones y anunció un acuerdo histórico: desde noviembre comenzará a operar el primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, lo que fortalecerá los lazos comerciales, turísticos y culturales. “Nuestras naciones estarán más cerca que nunca”, aseguró.

Además, ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial, con el objetivo de desarrollar tecnología en conjunto y posicionar a Argentina como un futuro polo en este sector estratégico.

La visita se desarrolla en medio de la guerra en Medio Oriente, con un escenario marcado por la escalada del conflicto con Irán y las tensiones geopolíticas en la región. En ese marco, la presencia activa de Milei en Israel refuerza el alineamiento diplomático argentino y su respaldo al gobierno israelí.

Javier Milei y Karina Milei en la reunión bilateral con Benjamin Netanyahu para fortalecer la agenda común entre Argentina e Israel.

Como parte de su agenda, el presidente argentino también será protagonista de un hecho histórico: se convertirá en el primer líder extranjero en encender una de las antorchas en la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel, un gesto de alto valor simbólico.

Asimismo, el mandatario mantendrá encuentros con el presidente israelí Isaac Herzog, visitará sitios religiosos como la Iglesia del Santo Sepulcro y participará de actividades con líderes religiosos y académicos.

En paralelo, la agenda incluye avanzar en el proyecto de traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida que implicaría el reconocimiento formal de esa ciudad como capital del Estado de Israel.

La gira concluirá el martes por la noche, cuando Milei y su comitiva emprendan el regreso a la Argentina, tras una visita marcada por definiciones políticas, acuerdos estratégicos y gestos diplomáticos de alto impacto.