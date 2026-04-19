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Rafael Grossi tuvo una semana histórica. No sólo disfrutó el triunfo de “su” Estudiantes de la Plata, que ganó 2 a 1 a Cuzco (Perú), por la Copa Libertadores. También se deleitó cuando en el partido del Betis – Braga por la UEFA, la hinchada del equipo español coreó la clásica y popular canción “Cómo nos enseñó Zubeldía” (por el recordado ex DT campeón del equipo “pincharrata” Osvaldo Zubeldía). Además, expuso en Seúl, Corea del Sur, el miércoles pasado en una conferencia de prensa, donde hizo un análisis geopolítico. La tensión global por la guerra y las armas nucleares. Grossi también advirtió sobre un crecimiento “muy significativo” del programa nuclear de Corea del Norte y que “el avance hacia las armas nucleares nunca proporcionará mayor seguridad”.

Un argentino en el centro del escenario mundial

Y, por si algo le faltaba para definir todo lo que pasó en estos días, la revista TIME lo eligió entre los 100 personajes más influyentes del mundo, en un escenario internacional marcado por conflictos armados, tensiones nucleares y desafíos geopolíticos.

La revista TIME lo eligió como uno de los 100 más influyentes del mundo.

Con un texto de su Editor General Karl Vick y la foto de la nota de Hilary Swift, una de las célebres reporteras, la publicación lo definió así: “Una forma de medir la valía de un diplomático es sí, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas. Tras la toma de la planta atómica de Zaporiyia por las tropas rusas en Ucrania, ambas partes facilitaron el acceso a un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, para evaluar los daños y ayudar a mantener refrigerado el núcleo. Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que la junta directiva del organismo declarara que Teherán estaba violando el tratado de no proliferación nuclear. Grossi, argentino, es uno de los principales candidatos a Secretario General de la ONU, cargo que considera esencial: ‘Si observamos Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India, Pakistán y Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar’. Pero primero, está la tarea de evaluar el estado del programa nuclear iraní tras el masivo ataque estadounidense e israelí”.

Ni River ni Boca, la maratón de Viena

El domingo 19, mientras en la Argentina se palpitaba el River – Boca, Grossi cumplió uno de sus grandes desafíos: corrió la Maratón de Viena. Miles de personas de todo el mundo recorrieron las calles de la ciudad donde él reside y preside la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) desde hace seis años.

Estuvo en Seúl, Corea del Sur, donde dio una conferencia de prensa. El escenario global de la guerra y las armas nucleares.

Grossi participó y disfrutó de una de las maratones más importantes del calendario internacional. En su posteo destacó “De vuelta en el #ViennaCityMarathon esta mañana para participar una vez más a través de la hermosa ciudad de Viena, hogar de @IAEAorg. Inspirador comenzar en el Vienna International Centre junto a miles de personas de todo el mundo, unidas por el mismo desafío y por un espíritu de unidad. Gracias, Viena por acogernos una vez más”.

Y tuvo reconocimientos de todo el mundo, hasta de I love runn (@iloverunn), gran referente del running en la Argentina: “Uno de los tipos más respetados en el mundo, Rafael Grossi, actual director del OIEA, es un candidato oficial a Secretario General de la ONU para el periodo 2027-2031, ¡cruzó el arco en la Marathon de Viena! ¡Felicitaciones!”

Habló con Grupo Crónica: así defenderá su candidatura

Rafael Grossi (65), habló con Grupo Crónica en su tarde de Viena, ya distendido después de haber participado en la Maratón. “Me fue muy bien, en un día soleado”, reveló. Antes de viajar el lunes 20 a Nueva York confirmó que en la sede de la ONU fijará su posición y dará su “visión de futuro”. “Voy a hablar durante diez minutos y luego responderé las preguntas. Serán alrededor de tres horas”, le dijo a Grupo Crónica. De esta manera, responderá las inquietudes de algunos de los representantes de los 193 Estados miembros, periodistas y público en general.

Grossi el canciller Pablo Quirno. El gobierno argentino avaló su postulación.

Este martes comenzará una etapa clave en su carrera. Junto a los otros tres aspirantes defenderá su nominación. La elección del próximo secretario general será antes de fin de año y ahí se sabrá quién sucederá al portugués António Guterres, el actual titular. Su mandato finalizará el 31 de diciembre de 2026. El nuevo secretario general asumirá el 1° de enero de 2027. Y ese día es el gran sueño del diplomático argentino.

Con quiénes compite

Los otros postulantes son la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la economista costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente de Senegal Macky Sall. Las presentaciones de este martes y miércoles de los tres latinoamericanos y un africano podrán seguirse en todo el mundo en vivo y en directo a través de UN WebTV (https://webtv.un.org/es)

Los horarios. Según la confirmación oficial, estos serán:

Martes, a las 11 h: Michelle Bachelet (Chile)

(Chile) Martes, a las 16 h, Rafael Grossi (Argentina)

(Argentina) Miércoles, a las 11 h, Rebeca Grynspan (Costa Rica)

(Costa Rica) Miércoles, a las 16 h, Macky Sall (Senegal)

El paso a paso del proceso

Después de las sesiones del martes y miércoles, vendrá un período clave: continuarán los debates en el Consejo de Seguridad. De ahí se erigirá el candidato final para la Asamblea General que se realizará en junio. En el mundo diplomático es sabido que la Asamblea jamás rechazó la sugerencia que realizó el Consejo de Seguridad. Luego, vendría el nombramiento oficial para finales del 2026.

Rafael Mariano Grossi es el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU.

“En 2026 vamos a ganar dos mundiales”

A fines de 2025, Grossi fue presentado oficialmente en la Argentina como candidato a secretario general. Fue recibido por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, quiénes avalaron su postulación. “Su candidatura representa una oportunidad para impulsar un multilateralismo más eficaz y fortalecer el rol de la ONU en la preservación de la paz y la seguridad internacionales”. Y en un acto organizado por el CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), en La Rural, ante empresarios, diplomáticos y funcionarios, Rafael Grossi habló de su candidatura a la ONU y le dijo a Grupo Crónica: “En 2026 vamos a jugar dos mundiales, y yo creo que vamos a ganar los dos. Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema”.

Grossi no olvida que el último latinoamericano en liderar la ONU fue Javier Pérez de Cuéllar (Perú), entre 1982 y 1991. Sabe del desafío y lo que significa convertirse en el primer argentino en asumir un cargo de tal relevancia.

Como ciudadano y diplomático del mundo, el jueves dejará Nueva York. Lo esperan reuniones en Viena, el viaje en avión y en tren a Ucrania por los 40 años de Chernobyl. Otra cumbre mundial liderada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Luego, otra vez, viaje a Estados Unidos. Incansable.