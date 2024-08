Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un escándalo en la justicia tucumana quedó registrado en una grabación y se viralizó rápidamente en redes sociales. Durante una audiencia virtual, en la que se debía decidir sobre la prórroga de prisión preventiva para un acusado de robo, un fiscal acusó a una jueza de haber divulgado un meme suyo: “No tengo minitas”, reclamó el hombre.

Los protagonistas de esta insólita situación, que fue capturada en video según lo establece la normativa vigente para audiencias vía Zoom, son la jueza de Instrucción Penal de la Vª Nominación, Carolina Ballesteros, y el fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos N° 3 de la Capital, Carlos Picón.

Picón tomó la palabra para presentarse y exponer que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la audiencia con el fin de tratar la prórroga de prisión preventiva. Sin embargo, lo que dijo a continuación desencadenó el escándalo.

“Soy el fiscal Carlos Picón, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 3 del Centro Judicial Capital. Casado, padre de familia, tres hijos y no poseo minitas ni amantes”, expresó sin tapujos, sorprendiendo a los demás participantes de la audiencia, entre ellos el imputado y miembros del MPF y del Ministerio Pupilar y de la Defensa.

Ante tal declaración, Ballesteros llamó al fiscal al orden, exigiéndole que se comporte en la audiencia. No obstante, el fiscal continuó insistiendo en el tema, acusando a la jueza de haber divulgado una imagen suya.

La magistrada le respondió: “Doctor, es la segunda vez que le pido que guarde el decoro y no es objeto de audiencia. Y no le permito el uso de la palabra”, tras lo cual solicitó al encargado técnico de la sala virtual que le “silencie el micrófono” a Picón.

Lejos de acatar esta orden, el fiscal mostró su teléfono celular a la cámara, exhibiendo un meme suyo, con el torso desnudo y una leyenda que sugiere que espera “minitas y amantes” para que le hagan compañía.

El fiscal insistió en responsabilizar a Ballesteros de la difusión de dicha imagen. “Yo no he mandado nada, yo no he viralizado ningún meme”, aseguró la jueza, y agregó: “Yo no sé a quién le manda fotos usted doctor, ni me interesa”. Picón volvió a acusarla diciendo: “A usted, usted la tenía a la foto”.

Finalmente, el hombre advirtió: “Doctora ¿sabe qué pasa? usted cree que yo le tengo miedo. Así que usted haga lo que tenga que hacer y yo haré lo que tenga que hacer, todo ajustado a la ley”. Allí la jueza le ordena al fiscal: “Compórtese, porque si no voy a tener que volver a usar el mazo del juez y llamarlo al orden público”.

El fiscal no se quedó atrás y replicó: “Si usted me tuviera cerca a lo mejor me golpearía con el mazo ¿o no?”, a lo que Ballesteros contestó: “No doctor, esas son cosas suyas”.