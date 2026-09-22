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Un colmillo completo y de tamaño excepcional, perteneciente a un mastodonte de la especie Notiomastodon platensis que habitó la región hace unos 500.000 años, fue hallado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, por especialistas del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”.

Se trata de la defensa de un ejemplar de esta especie y, según el registro publicado hasta el momento, sería la más grande hallada en Sudamérica.

El Grupo Conservacionista de Fósiles del museo presentó la pieza, encontrada en la estancia “El Silencio”, perteneciente a la familia Fossatti, en la zona de Bajo del Tala, partido de San Pedro.

El establecimiento cuenta con un sector de barrancas formadas por la acumulación de sedimentos durante el Pleistoceno medio a superior. En una capa de aproximadamente 500.000 años de antigüedad fue localizada la pieza.

El colmillo mide 2,34 metros de largo y tiene un diámetro de 20 centímetros en su base.

Cuánto mide el colmillo más grande de mastodonte

Desde el Museo Paleontológico de San Pedro explicaron que el colmillo o “defensa” presenta una notable robustez. Tiene un diámetro de unos 20 centímetros en la base y una longitud total de 2,34 metros.

La pieza se encuentra completa y presenta un muy buen estado de preservación. Por sus dimensiones, constituye la mayor defensa completa de un mastodonte sudamericano documentada hasta el momento.

El hallazgo supera una referencia de 1876 vinculada a Florentino Ameghino, quien mencionó una defensa de 2,05 metros.

El hallazgo fue realizado por especialistas del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”.

El museo superó su propio récord

Con este descubrimiento, el Museo Paleontológico de San Pedro supera su propia marca. En su colección ya conserva una defensa de 2,26 metros de longitud, hallada en 2006.

“En ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis, incluyendo sus diferentes nombres históricos, existe una defensa documentada de estas características. Solo en Colombia existe mención de una defensa de 1,86 metros de largo; una medida todavía muy inferior a la hallada en San Pedro”, aseguró José Luis Aguilar, Director del museo y uno de los integrantes del equipo que hizo el descubrimiento.

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