Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el primer mes del año 2026, las transferencias automáticas cayeron las transferencias a provincias. A nivel nacional se trató de un descenso real interanual del 6,6% de a provincias y CABA durante el mes de enero, según la consultora IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

En el mes de enero, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.847.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $4.749.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 23%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 6,6%.

Distrito por distrito: cómo fue el envío de transferencias automáticas en enero de 2026.

Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8% real.

Según la información suministrada por la DNAP (Dirección de recursos provinciales), la caída de la coparticipación neta en enero se debería principalmente a la disminución real interanual del 11,7% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias mostró una variación prácticamente nula, del 0,3%. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 7,4%. No obstante, la caída en la recaudación de impuestos internos de 16% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 8%.

Provincias

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas por jurisdicción, se observa que todas registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 3,7 puntos porcentuales entre CABA, con la mayor caída (-7,9%), y Salta, con la menor (-4,2%).

En CABA, Tucumán y Córdoba, el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en leyes especiales y compensaciones, las cuales aumentaron un 12% real interanual. En cambio, Salta, Buenos Aires y Santa Cruz (-6,2%) tuvieron una caída menor debido a su mayor participación en estos componentes del reparto.

El monto que recibieron las provincias en el primer mes del año.

Teniendo una perspectiva de los últimos 11 años, el monto de las transferencias automáticas reales totales del primer mes del año, de confirmarse la inflación supuesta del 2,4% mensual en enero, se ubicaría en el penúltimo puesto (ordenando de mayor a menor).

Por su parte, los envíos en términos reales en concepto de coparticipación al mes de enero de 2026 se ubicarían en el séptimo puesto de los últimos 10 años.

Para IARAF, resulta interesante analizar la dinámica de las transferencias automáticas totales, analizada a partir de la variación porcentual real interanual del acumulado de los últimos doce meses. Esto permite suavizar la volatilidad mensual y observar con mayor claridad la tendencia subyacente de los envíos de recursos a las provincias.

En enero de 2026, la variación porcentual real del acumulado de los últimos 12 meses tendría una variación nula, generando una baja de 1,6 puntos porcentuales respecto al acumulado de diciembre de 2025. Además, se aprecia que luego de la recuperación iniciada en 2025 luego del fuerte descenso del año 2024, la variación del acumulado de los últimos 12 meses comenzó a descender desde el máximo registrado en agosto de 2025.