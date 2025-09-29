Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave hecho de discriminación y antisemitismo conmocionó a la comunidad educativa durante un viaje de egresados a Bariloche. El 10 de septiembre, un grupo de estudiantes de quinto año de la Escuela Humanos, de Canning, fue filmado entonando cánticos antisemitas contra alumnos del colegio ORT, mientras un coordinador de la empresa de turismo Baxtter se sumaba a los cantos, alentando la situación. Entre las expresiones captadas en video se escucha a los adolescentes gritar: “Hoy quemamos judíos”, un mensaje de odio que generó indignación inmediata.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó un repudio público, lo que derivó en denuncias penales tanto en la Fiscalía Especializada en Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires como en Comodoro Py, presentadas por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por sorteo, la causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien investiga los hechos bajo la figura de “instigación a cometer delito” contemplada en la Ley 23.592, que penaliza actos de discriminación racial, religiosa o étnica. Según la normativa, quienes promuevan la discriminación o inciten al odio por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas pueden recibir penas de uno a tres años de prisión.

El presidente Javier Milei se hizo eco del hecho y calificó de “repudiable” lo ocurrido.

Coordinador despedido y medidas de la empresa Baxtter

El coordinador del viaje, identificado como Nacho, aparece en el video alentando los cánticos antisemitas. Tras la viralización del caso, la empresa Baxtter emitió un comunicado en el que expresó que no comparte bajo ningún concepto los dichos del grupo de estudiantes y que esos mensajes no representan los valores de la compañía, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica.

La empresa anunció además el despido inmediato del coordinador y solicitó a la Sociedad Argentina de Coordinadores de Viajes que se le impida ejercer en el rubro de manera definitiva. Baxtter aseguró que reforzará sus protocolos para garantizar que situaciones de esta naturaleza no se repitan en futuros viajes de egresados.

Fuentes judiciales y relatos de familias de ORT indican que el conflicto comenzó en el hotel compartido por ambos colegios, donde 150 estudiantes de ORT convivían con 30 alumnos de la Escuela Humanos. Según los mensajes difundidos por los padres, un estudiante de Humanos confrontó a un alumno de ORT con insultos antisemitas y la situación escaló a un enfrentamiento verbal y físico. Durante la mediación, el coordinador intentó calmar la situación, pero luego fue filmado alentando los cánticos, agravando el conflicto y la indignación.

Jorge Monastersky, abogado penalista que presentó una de las denuncias, explicó que la responsabilidad penal es siempre personal y que la Ley 23.592 penaliza actos de discriminación antes de que deriven en hechos de violencia, y que la acción judicial busca reforzar la convivencia y la educación en diversidad.

Responsabilidad penal de menores en Argentina

En Argentina, los adolescentes entre 16 y 18 años son penalmente responsables, aunque sujetos a un régimen especial que limita la prisión común a delitos graves. Monastersky señaló que los menores pueden recibir medidas tutelares y ser derivados a institutos especiales hasta cumplir los 18 años, y subrayó que la acción legal busca fomentar la convivencia multicultural y la tolerancia.

El comunicado de la escuela involucrada

La Escuela Humanos emitió un comunicado manifestando su repudio a los cánticos antisemitas y reconociendo la gravedad de los hechos. Mientras tanto, en redes sociales, la comunidad educativa y el público general expresaron su indignación y enfatizaron la necesidad de educar sobre respeto religioso y diversidad cultural.

“Dado los hechos de público conocimiento y la viralización de un video en redes sociales, la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados. De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes. Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”, escribieron.

En otro mensaje, aseguraron que tomaron contacto con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderan un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido. “Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”, enfatizaron.

El caso continúa bajo investigación y representa un recordatorio sobre la importancia de la educación en valores y la responsabilidad legal incluso en los viajes de egresados, donde el respeto y la convivencia pacífica deben ser prioridad.