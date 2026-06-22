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Luego del triunfo de la Selección Argentina por 2-0 frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, con un doblete de Lionel Messi, el conjunto nacional aseguró su pase a los dieciseisavos de final del certamen. A partir de ese resultado, las imágenes de la jornada se difundieron con rapidez en redes sociales.

Entre los momentos más comentados apareció una escena particular: en medio de la euforia por el segundo tanto del capitán, Messi se acercó a un cartel publicitario y celebró junto al periodista de TyC Sports Joaquín Bruno.

El cronista estaba en el campo de juego durante la transmisión de las 14 horas cuando vivió una situación que describió como inolvidable. En un video publicado en las redes del canal, afirmó: “Estoy temblando… Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró, y le toqué las manos, le choqué. No lo puedo creer. Estoy medio ido porque no lo puedo creer, es uno de los mejores días de mi vida periodística”.

Aunque el episodio se volvió viral en pocos minutos, Bruno sostiene una trayectoria consolidada en el periodismo deportivo. Integrante de TyC Sports, inició su recorrido con la cobertura diaria de Racing Club y, con el tiempo, su análisis y criterio técnico lo llevaron a programas de debate de alta visibilidad como Presión Alta.

En la actualidad, su presencia dentro del canal cobró mayor relevancia durante la cobertura del Mundial 2026, donde forma parte del equipo encargado del seguimiento de la Scaloneta minuto a minuto. Su perfil se distingue por la especialización y el trabajo en terreno, con tareas que incluyen coberturas de entrenamientos, acceso a información en vestuarios y entrevistas en zona mixta, siempre en contacto directo con los protagonistas.

Tras el encuentro con el capitán argentino, recibió numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones de colegas del ámbito periodístico, que destacaron la magnitud del instante captado en plena cobertura. Entre ellos se mencionaron Sofía Martínez, Morena Beltrán, Esteban Edul, Nani Senra y Leo Paradizo, reflejando el reconocimiento dentro del ambiente deportivo.

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