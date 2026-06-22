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La semana comenzó con festejos por el triunfo 2 a 0 de Argentina ante Austria y la clasificación a 16avos del Mundial 2026.

En Río Gallegos, el Atlético Boxing Club volvió a abrir sus puertas para recibir a vecinos y escuelas.

El minuto a minuto y los dos goles de Lionel Messi que sellaron la clasificación, cuando aún falta un partido por la zona de grupos, se vivieron intensamente en el polideportivo.

Entre quienes celebraron ante la pantalla gigante estaban las amigas María y Janet. “¡Ganamos, ganamos!”, celebró María y adelantó que el último partido de la fase de grupos lo verán en el Boxing Club.

Sandra, quien asistió con su hija y su nieto, miró el primer partido en su casa y afirmó que el tercero “donde sea”.

Sandra aseguró que el próximo partido lo mirará “donde sea”. Foto: Nicolás Wozniak/La Opinión Austral

Por su parte, Karina, quien acompañó a un grupo de alumnos de la Escuela Especial, afirmó que el partido estuvo “hermoso”.

Uriel, uno de los estudiantes, se expresó “emocionado y feliz” por el resultado logrado por la “Scaloneta”.

La pantalla gigante también transmitió el partido de Argentina vs. Austria. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Otra de las pantallas por las que se pudo seguir el partido fue la de La Opinión Austral, ubicada en Don Bosco y avenida San Martín.

El mástil principal, ubicado en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, fue nuevamente el epicentro de los festejos.

Teresa vio el partido en el Casino, su cábala es verlo en cualquier lugar que no sea su casa. Foto: Nicolás Wozniak/La Opinión Austral

Teresa vio el partido en el Casino porque en su familia la cábala es verlos en cualquier lugar que no sea la casa. “Aposté 2-1, gracias Messi, estuvo muy bueno”, manifestó a La Opinión Austral.

“¡Vamos por la cuarta!”, cerró.

Los primeros en llegar fueron Valentino y Francisco, dos amigos que con redoblantes le pusieron ritmo al festejo.

“Estábamos viendo el partido por la calle, después fuimos a la casa de él y vinimos a festejar”, contó Francisco a La Opinión Austral.

“Terrible, Messi va muchos goles, re bien”, destacó Valentino. “Messi está re loco para meter cinco goles en total, recién empezando, ojalá pueda seguir sumando más”, agregó Francisco.

La “Abuela la-la-la-la-la” salió a la ventana a festejar. Foto: José Silva/La Opinión Austral

También estuvo quien -literalmente- salió a la ventana, la “Abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos, Yolanda Odesia Gomez, que cubierta con su bandera, su camiseta de la Selección, que le obsequió La Opinión Austral, y su gorro saludó y celebró el triunfo.

Jorge y su nieto Román. Foto: Nicolás Wozniak/La Opinión Austral

Jorge y su nieto Román “por Riquelme”, de un año y tres meses, vieron el partido en su casa junto a la familia y se acercaron a festejar.

“Ganamos, eso es lo lindo”, afirmó y pidió a la comunidad que “acompañe, nunca pierdan la fe, acá vamos a estar”.

Micaela y su peluche gigante, su cábala. Foto: Nicolás Wozniak/La Opinión Austral

Micaela llegó desde el barrio Belgrano a festejar con un peluche gigante, su “cábala de la Selección, desde hace bastantes años”. Fue un regalo de sus papás y cuando ve los partidos “sufre” junto al mono.

Por último, a la Selección les dejó un mensaje: “Que disfruten y vamos por todo”.

Luis, Ailín y Nicoles, hablaron con La Opinión Austral. Foto: Nicolás Wozniak/La Opinión Austral

Luis Martínez llegó con sus hijas Ailín de 15 años, y Nicole, de 10 años, desde el barrio Martín Güemes.

“Vimos el partido en casa, todos los partidos de la Selección Argentina aunque sea amistoso lo miramos en casa desde hace casi tres mundiales”, contó.

“El equipo viene demostrando que es el campeón del mundo, juega para la camiseta. Feliz y sin faltarle el respeto a nadie es para los ‘antimessi’ porque el loco en dos partidos ya lleva cinco goles, es el mejor del mundo, es el máximo goleador. Hasta la cuarta no paramos”, manifestó.

Ailín comentó que en el último Mundial “la viví demasiado, me encantó como jugó. Para este Mundial, entiendo mucho más, los dos primeros partidos fueron excelentes”.

Por último, Nicole manifestó: “Estoy muy feliz, es mi segundo Mundial, estoy muy emocionada de poder compartirlo y espero que ganemos”.

Brenda, Luciana y la perrita Mía. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Brenda y Luciana, junto a su perrita Mía, llegaron desde el barrio Natividad.

“Tremendo partido”, afirmó Luciana y agregó: “No trajimos los gatos porque no los podíamos traer, son tres”.

Los festejos se replicaron en diferentes puntos de la provincia, como Caleta Olivia, donde la celebración tuvo su epicentro en El Gorosito y Las Heras, que también salió a la calle a festejar con una bandera gigante incluida.

Con la clasificación asegurada, Argentina volverá a la cancha este sábado 27 a las 23:00 cuando se mida con Jordania en el Dallas Stadium.

ASÍ FUERON LOS FESTEJOS EN RÍO GALLEGOS

Foto: Nicolas Wozniak/La Opinión Austral

Foto: Nicolas Wozniak/La Opinión Austral

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Foto: José Silva/La Opinión Austral

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ASÍ FUERON LOS FESTEJOS EN LAS HERAS

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ASÍ FUERON LOS FESTEJOS EN CALETA OLIVIA

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