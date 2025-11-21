Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Estadio Ciudad de Río Cuarto será escenario este sábado, desde las 21:15, del primer capítulo de la gran final del Reducido de la Primera Nacional entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn. El ganador de esta llave acompañará al campeón Gimnasia de Mendoza en la próxima edición de la Primera División, en un duelo cargado de historia, ambición y, especialmente para el visitante, fuertes controversias en su camino.

Con capacidad para 9.000 espectadores, la casa del “León” se prepara para recibir un marco imponente. El árbitro del encuentro será Darío Herrera, mientras que el VAR estará a cargo de Jorge Baliño. El partido podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports.

El camino del “León”: regularidad, firmeza defensiva y la ilusión de repetir 1983

Estudiantes de Río Cuarto llega a esta instancia respaldado por una campaña sólida bajo la conducción de Iván Delfino. El equipo cordobés terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y avanzó en el Reducido dejando en el camino a rivales de peso: Patronato (2-1), Gimnasia y Tiro de Salta (2-0) y Estudiantes de Buenos Aires (1-1 y pase por ventaja deportiva).

El club busca regresar a la máxima categoría por segunda vez en su historia, tras aquel recordado ascenso de 1983 que le permitió competir en Primera hasta 1985. Con un plantel equilibrado y una identidad de juego marcada por la solidez, Estudiantes confía en hacerse fuerte en su casa para dar el primer paso.

Deportivo Madryn: de la frustración en la final directa a una campaña envuelta en polémicas

Del otro lado aparece Deportivo Madryn, que fue el mejor equipo de la Zona A con 60 puntos, pero dejó escapar el ascenso directo tras caer por penales ante Gimnasia de Mendoza tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El Reducido lo encontró en medio de una seguidilla de conflictos. En cuartos de final se le dio por ganada la ida 3-0 ante Gimnasia de Jujuy por supuestas amenazas al árbitro, causa que esta semana fue desestimada por el fiscal. En semifinales, el choque ante Deportivo Morón estuvo marcado por fuertes tensiones: el DT Walter Otta no pudo dirigir por sus críticas a las autoridades de la AFA, el arbitraje fue muy cuestionado y el encuentro terminó en una batalla campal entre jugadores.

Aun así, el conjunto patagónico mantiene viva la ilusión de lograr su primer ascenso a la élite del fútbol argentino. Con un plantel combativo y la moral en alto, buscan sorprender en Río Cuarto y llegar con ventaja a la definición como locales.

Un choque de estilos para una noche decisiva

El duelo promete ser intenso. Estudiantes intentará imponer su orden táctico y aprovechar el impulso de su gente, mientras que Deportivo Madryn apostará a su fortaleza física y la contundencia que lo caracterizó durante la temporada.

Ambos equipos saben que el ascenso está a 180 minutos y que cada detalle puede definir un año entero. La llave se cerrará la próxima semana en Chubut, donde se conocerá al segundo ascendido a la Primera División.

Cómo verlo y quiénes dirigirán el partido

Horario: 21:15

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Transmisión: TyC Sports

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Jorge Baliño

La ciudad cordobesa vivirá una noche histórica, con el primero de dos capítulos que prometen atrapar a todo el país futbolero.