Con una convocatoria que superó todas las expectativas, se llevó a cabo este miércoles 9 de julio la 1° edición de la Media Maratón de los Barrios, una propuesta deportiva y social impulsada desde el Barrio Santa Cruz y organizada por sus referentes junto al acompañamiento de la Municipalidad de Río Gallegos. El punto de encuentro fue el Gimnasio Municipal Eva Perón, donde desde temprano se congregaron los más de 250 participantes que colmaron el cupo previsto para este debut.

La jornada se desarrolló en un clima ideal para correr, con cielo despejado y temperaturas agradables para esta época del año. El evento ofreció tres distancias: una participativa de 5 kilómetros y dos competitivas de 12 y 21K, pensadas para distintas edades y niveles de preparación. Pero más allá del esfuerzo físico, el foco estuvo puesto en el costado solidario: la inscripción consistía en la donación de tres alimentos no perecederos, que serán destinados a familias de los barrios 22 de Septiembre, Chimen Aike, Santa Cruz, Patagonia, Bicentenario 2, 3 y 4.

Víctor Quiñónez, referente del Barrio Santa Cruz y uno de los principales organizadores, habló con La Opinión Austral y celebró la respuesta de la comunidad: “Muy buena convocatoria, mucha gente solidaria, superamos las expectativas con los 250 inscriptos. Sabíamos que iba a salir bien: contamos con el apoyo de la guardia urbana, protección civil, control animal y tránsito, así que estaba todo dado para que sea un éxito”.

Además, remarcó el verdadero objetivo de la jornada: “La finalidad de todo esto es poder repartir recursos para la gente que más lo necesita. La inscripción consistía en traer alimentos, y los estaremos distribuyendo junto a Juan Romero, referente del Barrio San Benito. Queremos agradecer a la municipalidad y a toda la gente que se acercó”.

La iniciativa tuvo también el respaldo de referentes del ámbito deportivo. Silvina Foschi, reconocida profesora de atletismo, acompañó de cerca el evento: “La convocatoria fue muy grande y estamos felices. Yo estoy desde el lugar del municipio apoyando a los referentes de los barrios, dando lo mejor. Se hizo un gran trabajo en equipo con todas las áreas: Tránsito, Protección Civil, la Guardia Urbana, Control Animal y la Secretaría de Deportes que cedió el espacio. Todo salió bien porque se trabajó con compromiso”.

Víctor Quiñónez, referente del Barrio Santa Cruz y Silvina Foschi, reconocida profesora de atletismo, hablaron con LOA. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Testimonios de la pista

Durante la cobertura de La Opinión Austral, muchos de los corredores compartieron sus sensaciones tras cruzar la meta de los 5 kilómetros, algunos por primera vez y otros ya con experiencia en sus piernas.

Kevin, uno de los más jóvenes, expresó con entusiasmo: “Me sentí bastante cansado al final pero pude aguantar y llegué. Hace cinco meses que empecé a correr y me encanta”.

Kevin, uno de los jovenes competidores habló con LOA tras finalizar la maratón. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Guillermo, que corrió acompañado de su sobrino, destacó el contexto favorable: “Nos fue bien, nos acompañó el clima. Es la segunda vez que corro una maratón. Entrenamos deportes, pero no específicamente para esto. Me sobró un poquito, podía seguir más, pero lo importante era terminar”.

Guillermo Emanuel, tras finalizar el desafio. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Desde el ámbito institucional también hubo presencia. Gustavo, de la Escuela de Cadetes, fue uno de los primeros en llegar de su grupo: “Me fue bastante bien. Hubo una pequeña confusión en el recorrido, pero no pasa nada. Me gusta correr, practico varios deportes y creo que me sobró un poco de resto, así que en la próxima voy por los 12K”.

Gustavo, del Departamento de Cadetes (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Enzo, que retomó la actividad tras un parate, valoró el reencuentro con el running: “Hace un montón que no corría, está bueno para moverse después del frío y la escarcha. Me sobró un poco, pero no me quise exigir. La próxima seguro me anoto a los 12K”.

También hubo figuras del deporte local, como el campeón mundial de kickboxing Víctor Cárdenas, que participó con su compañero Jesús: “Vinimos a apoyar al deporte, un día más de entrenamiento. No entrenamos atletismo pero estuvo re lindo. Lindo ambiente, gente copada. Es hermoso estar al aire libre con tanta gente bonita”.

Víctor Cárdenas, campeón mundial de kickboxing (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

La participación femenina tuvo un fuerte protagonismo. Ariana, con solo 14 años, completó su primera carrera: “Me sentí bien, emocionada. Entrené mucho para estos 5K. No controlé el tiempo pero me gustó. Ahora quiero seguir y quizás me anime a los 12K la próxima”.

La joven Ariana habló con LOA tras finalizar los 5km (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Araceli, corredora habitual, sumó su experiencia para acompañar a sus compañeras del Team Furia de kickboxing: “Hace dos años que corro. Hoy vine a hacer los 5K para acompañarlas. Ya he hecho 21K, pero esta vez fue para disfrutar en grupo”.

Una propuesta que llegó para quedarse

La Media Maratón de los Barrios dejó una huella positiva en la comunidad. No solo por su gran organización y el entusiasmo de quienes participaron, sino por el mensaje que logró instalar: que el deporte puede ser una herramienta de transformación social cuando se combina con solidaridad y compromiso colectivo.

Hubo medallas para los tres primeros de cada categoría competitiva, pero también una medalla finisher para todos los que cruzaron la meta, como símbolo de esfuerzo, constancia y participación.

El evento fue fiscalizado por Guillermo Barría, reconocido por su trayectoria en competencias atléticas locales, y tuvo cupos limitados, lo que obligó a cerrar las inscripciones antes de lo previsto.

Con un debut así, la expectativa ya está puesta en la próxima edición. Porque cuando el deporte une a los barrios, el resultado siempre es positivo. Y si además es con fines solidarios, la llegada no está en la meta, sino en cada hogar que recibirá esa ayuda.

