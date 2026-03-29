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La Secretaría de Minería de la Nación publicó el “Informe Mensual de Exportaciones Mineras de Argentina” correspondiente a marzo 2026, con datos consolidados del primer bimestre del año.

Los envíos al exterior en febrero de 2026 de este segmento industrial totalizaron USD 664 millones, lo que permitió “acumular un total de USD 1.513 millones durante los primeros dos meses del ejercicio actual”.

Las cifras representan el “12,5% de las exportaciones totales argentinas en febrero y el 12,0% en el acumulado bimestral”.

En términos comparativos, se registró un “incremento interanual en valores del 67,9% para febrero y un 79,9% para el acumulado del año”. Además, el desempeño de 2026 se sitúa un 157,1% por encima del nivel promedio del periodo 2010-2025 para estos meses, superando el récord previo de 2025, que había sido de USD 841 millones.

Metalíferos

Del total exportado en el segundo mes del año, USD 494 millones correspondieron a minerales metalíferos, marcando un aumento interanual del 58,7%.

Este rubro representó el 74,5% de las comercializaciones mineras del mes en análisis. Se destacó la participación del oro con USD 439 millones (66% del total) y la plata con USD 44 millones (7%). Los restantes USD 11 millones (1,6%) fueron explicados mayormente por el cobre.

El valor de las exportaciones de oro creció un 76,6% interanual en febrero (USD 191 millones más que en 2025), impulsado por la suba en los precios internacionales. En contraste, la plata cayó un 20,1% interanual en el mes analizado (USD 11 millones menos), debido a una disminución del 66% en los volúmenes exportados.

En el acumulado de enero y febrero, los metalíferos sumaron USD 1.224 millones, un alza del 77,4%. El oro aportó USD 1.036 millones (68% del total), la plata USD 166 millones (11%) y otros minerales metalíferos USD 22 millones (1%). En este bimestre, el oro creció un 75,8% y la plata un 83,3% interanual.

Litio

El litio registró ventas por USD 160 millones, un crecimiento interanual del 128,5%, marcando el récord histórico para dicho mes. Este mineral ocupó la segunda posición entre los más exportados (mejorando respecto al tercer puesto del mes anterior) y explicó el 24,1% de las ventas mineras totales del mes. El incremento respondió tanto a la suba de precios internacionales como a mayores volúmenes exportados.

En el primer bimestre de 2026, las ventas de litio al exterior llegaron a USD 270 millones (+115,5% interanual), representando el 17,8% del total minero. Se trata de la mejor posición histórica para los primeros dos meses de un año, con un incremento en las cantidades exportadas del 53,5%.

Destinos

Suiza, China, Estados Unidos e India concentraron en febrero el 83% (USD 549 millones) de los destinos de las exportaciones mineras. En el acumulado bimestral, estos cuatro países explicaron el 80% (USD 1.204 millones).

Las ventas hacia este grupo estuvieron impulsadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron el 73% del total en febrero y el 79% en el acumulado anual. Estos cuatro destinos absorbieron el 77% de las exportaciones metalíferas totales del bimestre, mientras que el 23% restante se distribuyó principalmente entre Canadá, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Bulgaria.