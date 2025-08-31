Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 se corre este domingo en el histórico circuito de Zandvoort con un atractivo duelo en la primera fila de la parrilla. El australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato, saldrá desde la pole position tras marcar un tiempo récord de 1:08.662 en la Q3, seguido de su compañero de McLaren, Lando Norris.

En la decisiva tanda de los 10 primeros, Piastri tomó el mando en la primera de las dos pasadas, superando a Norris por tan solo 0,012 segundos con su vuelta de 1m08.662s, gracias a un primer y tercer sector ligeramente más rápidos.

Ninguno de los dos pilotos logró mejorar en la segunda pasada, y Piastri mantuvo el primer puesto. De esta forma, el australiano también superó a su compañero de equipo con cinco poles para la temporada 2025, frente a las cuatro de Norris, que se encuentra a nueve puntos del liderato en el campeonato de pilotos.

Subrayando el impresionante dominio de McLaren, Max Verstappen se esforzó al máximo, pero quedó a cuatro décimas de la tercera posición tras la primera vuelta, mientras que George Russell, de Mercedes, cedió seis décimas a los monoplazas.

Pero Verstappen realizó un segundo sector espectacular en su última vuelta para reducir la diferencia con Piastri a un cuarto de segundo. Isack Hadjar también brilló al aparcar su Racing Bulls junto a Verstappen en la segunda fila, relegando a Russell al quinto puesto en su segunda vuelta.

Lewis Hamilton había tenido un comienzo alentador al ser 0,010 segundos más rápido que su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, en la primera vuelta, pero a diferencia de Leclerc, no pudo mejorar su tiempo en su último intento, y este ultimo se colocó sexto por delante del siete veces campeón del mundo. Liam Lawson fue octavo con el segundo Racing Bulls, con Carlos Sainz de Williams y Fernando Alonso de Aston Martin completando el top 10.

El argentino Franco Colapinto quedó a menos de una décima en comparación de Gabriel Bortoleto para intentar avanzar a Q2. Al final, el integrante de Alpine se alineó en la posición 16.

¿A qué hora es la carrera del GP de los Países Bajos de la F1?

Argentina: 10 horas

Brasil: 10 horas

Uruguay: 10 horas

Chile: 10 horas

Paraguay: 10 horas

Bolivia: 09 horas

Venezuela: 09 horas

Perú: 08 horas

Ecuador: 08 horas

Colombia: 08 horas

Estados Unidos (ET): 08 horas

México: 07 horas

¿Por dónde se puede ver la carrera del GP de los Países Bajos de la F1?

Televisión: Fox Sports

Streaming: Disney+ Premium

Seguí el GP de Países Bajos por LU12 AM680

Este domingo, a partir de las 10:00, viví el Gran Premio de Países Bajos en vivo por LU12 AM680 La Deportiva de la Patagonia, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1.

Además, se podrán conocer más detalles del evento y la participación del pilarense Franco Colapinto en laopinionaustral.com.ar. La pasión por la F1, con sello santacruceño.