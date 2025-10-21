Your browser doesn’t support HTML5 audio
Fabiola Yañez volvió a ocupar los titulares tras una confesión inesperada que sorprendió a todos.
En una charla reciente, la exprimera dama habló sin filtros de Tamara Pettinato y el vínculo que mantenía con el expresidente Alberto Fernández, dejando entrever que ya conocía los rumores que hoy sacuden al mundo del espectáculo.
“Yo ya sabía lo que pasaba entre él (su expareja) y Pettinato”, lanzó Yañez en Lape Club Social, sin rodeos. Con tono sereno, añadió: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”, al ser consultada sobre el impacto que generó en aquel momento.
Aunque decidió no profundizar, la contundencia de sus palabras bastó para reavivar las versiones acerca de la supuesta relación entre Pettinato y Fernández, quienes habrían mantenido un estrecho vínculo.
Por ahora, ninguno de los mencionados respondió públicamente, pero el comentario de Yañez ya desató un fuerte revuelo en los programas de espectáculos.
