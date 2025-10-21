Fabiola Yañez aseguró que “sabía lo que ocurría entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato” La exprimera dama sorprendió con una confesión durante una entrevista, donde aseguró que ya conocía la relación entre el expresidente y la conductora. Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo.

Fabiola Yañez volvió a ocupar los titulares tras una confesión inesperada que sorprendió a todos.

En una charla reciente, la exprimera dama habló sin filtros de Tamara Pettinato y el vínculo que mantenía con el expresidente Alberto Fernández, dejando entrever que ya conocía los rumores que hoy sacuden al mundo del espectáculo.

“Yo ya sabía lo que pasaba entre él (su expareja) y Pettinato”, lanzó Yañez en Lape Club Social, sin rodeos. Con tono sereno, añadió: “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”, al ser consultada sobre el impacto que generó en aquel momento.

Aunque decidió no profundizar, la contundencia de sus palabras bastó para reavivar las versiones acerca de la supuesta relación entre Pettinato y Fernández, quienes habrían mantenido un estrecho vínculo.

Por ahora, ninguno de los mencionados respondió públicamente, pero el comentario de Yañez ya desató un fuerte revuelo en los programas de espectáculos.

