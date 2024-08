Después del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez en contra del ex presidente Alberto Fernández y de la filtración de un invitó privado entre el mandatario y Tamara Pettinato, la conductora habló de todo en su programa: “Yo no me escondí, no tengo por qué escaparme”, comenzó diciendo.

Según consignó el diario Crónica, Blender tomó la decisión de no emitir el programa “Final Feliz” la semana pasada, sorprendiendo a las más de 13 mil personas que esperaban la palabra de la panelista. Los videos que mostraban a Tamara Pettinato en un despacho de Casa de Gobierno, siendo filmada por el entonces presidente Alberto Fernández y manteniendo con él un diálogo íntimo, habían tomado estado publico. “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”, dijo.

La palabra de Tamara Pettinato

Desde aquel momento, la hermana de Homero Pettinato se ausentó también de Bendita, el programa de El Nueve conducido por Beto Casella . Solo rompió el silencio a través de un comunicado que publicó en las redes sociales en las que aseguró ser víctima de una campaña y brindó detalles de cuándo y por qué se había llevado a cabo aquel encuentro que Fernández capturó con su celular.

Pettinato finalmente volvió a conducir, junto a Nazareno Casero y Lu Iacono, el ciclo que se emite los jueves a las 23 por Blender, y, como era de esperarse, se refirió por primera vez ante las cámaras a lo sucedido. Sola, en silencio y mirando a cámara.

Más de 11 mil personas esperaban el comienzo: “Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta V.I.P. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir. Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl, y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 del que conté una anécdota muy linda era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata, por él. Todas estas mentiras fueron reproducidas por periodistas y hasta por el propio presidente Javier Milei”.