Por Facundo Pedrini

(Director de Noticias de Crónica TV)

3 de enero de 1994.

8:04.

1 a 1.

Pacto de Olivos.

Tequilazo y el mejor Menem.

El último proyecto capitalista de un país quebrado.

Democracia en cuotas.

Justicia social por Consumo.

El árbol de la estabilidad tapa el bosque de los excluidos:

Poli Armentano es el rey de la noche pero de día marcha Norma Pla.

Sale un canal de primicias. La otra parte, el otro cuerpo, la sombra de la foto oficial. Menem estaba en las cosas pero nadie estaba en las caras.

Un preámbulo al revés, que empieza por lo pendiente, para contar el tercer mundo cuando todos creían que estábamos en el primero.

En Estados Unidos cada generación tuvo su guerra.

En Argentina, cada generación tiene su tragedia: El suicidio de Yabrán, el de Leonardo Simons y el de René Favaloro. La renuncia de Cavallo. La salida de Guillermo Coppola de la cárcel. El doping de Diego y la muerte de Maradona. La explosión en Río Tercero. La muerte de Carlitos Menem Jr. El último adiós a Sandro. El soldado Carrasco. El motín en la cárcel de Sierra Chica. El accidente de Lapa, el atentado a la AMIA. La toma de rehenes en el Banco Nación de Ramallo. El crimen de Cabezas. En 2001, Kosteki, Santillan. La tragedia de Cromañón. El entierro de Néstor Kirchner, la muerte de Nicolás “Pipo” Mancera, Nisman y Huguito Flores. El suicidio ante las cámaras del comisario Mario Oscar “Malevo” Ferreyra, los muertos de la tragedia Once y la bala para Cristina que no salió.

Sonidos apilados en la cámara de ecos de la historia.

El Estado no te salva, el mercado tampoco y las iglesias están cerradas. Para la política, Crónica será siempre la medusa que convierte en piedra sus plataformas de campaña, porque en los ojos de lo popular vive el abismo que no pudieron impedir.

Crónica no se auto – percibe, Crónica percibe que las minorías que pelean por el reconocimiento lo lograron cuatro pero los pobres que claman por igualdad, no. Hoy tenemos derechos pero no tenemos patrimonio: Podemos elegir quién somos pero no qué tenemos.

Canal ambulancia. Canal traductor. Canal comedor. Canal familia.Canal estampita. Contar es explicar y explicar es cuidar.

En un país en donde hablar de un nosotros da miedo, Crónica hace lo que la democracia necesita y el pueblo le pide.