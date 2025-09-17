Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Voy a charlar con el Gobernador para tener la mejor posición que debemos adoptar para la Provincia que viene“, dijo el exintendente de Caleta Olivia en una entrevista telefónica por LU12 AM680 minutos antes de asumir en la Cámara de Diputados de la Nación.

Inició el diálogo destacando la importancia de la sesión, que tratará tres vetos presidenciales que estuvo en el centro de la agenda de la sociedad y la política nacional. Además, la agenda incluye la posibilidad de citar a la hermana del presidente, Karina Milei, en su carácter de Secretaria de Estado, para un informe sobre las denuncias por el supuesto pago de montos indebidos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Calificó su asunción como una “responsabilidad muy importante” y una reivindicación personal. Recordó que en 2021, al iniciar su camino político con el hoy gobernador Claudio Vidal, muchos lo “criticaron” por su pase del radicalismo al frente electoral encabezado por el Partido SER. Hoy, muchos de quienes lo criticaron “forman parte del gobierno provincial o son autoridades elegidas por el propio SER”.

En cuanto a la gestión del gobernador, Prades defendió el avance provincial: “Al gobernador Vidal se le exigen en estos 19 meses modificaciones y respuestas a cosas que tienen treinta años de mal manejo”. Subrayó que, a pesar de “desaciertos que son propios,” Vidal en menos de 19 meses ha tenido logros muy importantes, donde siempre el mismo símbolo político ha gobernado nuestra provincia, no se ha permitido la alternancia de poderes”.

Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.

Mencionó la gravedad de haber tenido legislaturas provinciales con 22 legisladores de un partido y solo dos de la oposición, e incluso concejos deliberantes con sus cinco integrantes del mismo espacio político.

Universidad y salud pública

En ese momento de la mañana, afirmó que definiría su voto sobre la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, después de charlar con el gobernador, pero dejó en claro su posición “irrenunciable” a favor de la universidad y la salud públicas.

Compartió su historia personal para fundamentar su postura en el debate sobre la universidad pública. Explicó que sus padres, a pesar de provenir de familias muy humildes (su madre se crio en una casa de chapa y cartón en Río Gallegos), son egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Su madre, por ejemplo, estudió becada por ser uno de los mejores promedios. Para él, la “chance de tener ese cartón” les dio a él y a sus tres hermanos “una muy buena vida“.

Sentenció que “la educación pública y gratuita es la herramienta que les da a los humildes la chance de tener ese cartón de poder hacer ejercicio de la movilidad social ascendente”. Mencionó el ejemplo de sus abuelos, que no tenían auto, mientras que sus padres tienen “un auto cada uno”. Su posición, concluyó, “difícilmente en cualquier ámbito, no solo en el Congreso de la Nación, tenga una posición contraria a la educación pública“.

Respecto al Hospital Garrahan, dijo que es “idéntico“. Afirmó ser un “hombre de la Unión Cívica Radical” y estar a favor de la salud pública, aunque es partidario de “administrar de manera correcta” y “rendir las cuestiones como corresponde“. Sobre las acusaciones de mal uso de fondos, recordó que “hay mecanismos del estado de control” que están para controlar que “las cosas se gasten de la manera que corresponde”.

“Soy paciente oncológico, tengo cáncer desde el año 2017”. Aunque tiene la posibilidad de contar con una obra social particular, tiene “amigos y pertenezco a un grupo de pacientes oncológicos” que “viven y se atienden en razón de el acceso a la salud pública gratuita”.

Crítica al Gobierno Nacional

El diputado expresó una dura crítica al gobierno de Javier Milei, señalando que ha “terminado haciendo que estemos peleándonos más entre los argentinos, que nos terminemos separando más los unos con los otros, y eso no contribuye en nada”.

Sostuvo que es “muy difícil trabajar en un ambiente de confrontación, en un ambiente de bronca, de culpas, tal vez de resentimiento”. Observó que muchos dirigentes “actúan con muchísimo resentimiento, con muchísima bronca, con odio, con una actitud totalmente separatista”. Contrapuso esto con la demanda de la sociedad: “Nos está pidiendo que nos juntemos, que dialoguemos, que escuchemos”.

En su análisis, el Gobierno nacional “en muchísimos aspectos va a contra mano de lo que siente el pueblo” y esto genera una “separación entre el poder político y la sociedad que no contribuyen nada, el mal humor social, la desesperanza, el desinterés”. Por ello, no cree que la actual política “arriba a un buen puerto”.