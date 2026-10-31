Marcela Giorgi, locutora y periodista argentina, falleció a los 61 años y dejó una huella imborrable como una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional; construyó una extensa trayectoria y compartió micrófonos con algunas de las figuras más destacadas del periodismo argentino.

Giorgi comenzó a trabajar en radio antes de egresar del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER); luego de sus primeros pasos en una FM de baja potencia, llegó a La 100 y Radio Mitre, que confirmó el lamentable deceso al aire.

Uno de los momentos destacados de su recorrido fue su participación en “De 7 a 9, música y noticias”, junto a Mario Portugal, ciclo con el que obtuvo dos premios Martín Fierro; también, trabajó junto a referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti, y acompañó, durante varios años, al periodista Alfredo Leuco en “Le doy mi palabra”, donde combinó información, actualidad, espectáculos y comentarios deportivos.

En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, Giorgi definió su papel en el programa de Leuco con una comparación futbolera. “Soy la Mascherano en este equipo y, a veces, también la Macaya Márquez”, en referencia a su participación en los comentarios deportivos y al intercambio con el conductor.

Fanática de Independiente, también manifestó su pasión por la música y el fútbol, dos intereses que atravesaron su trabajo frente al micrófono. En los últimos años continuó vinculada a Radio Mitre y formó parte de “Sábado tempranísimo”, ciclo por el que fue nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina.

El humorista Ariel Tarico la recordó en Radio Mitre; conmovido con la noticia, dijo: “En todos los proyectos del programa siempre queríamos que ella estuviera. No lo puedo creer. Marcela, te vamos a extrañar”.

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