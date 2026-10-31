La noticia de que Hernán Bloquero había recuperado la libertad no tomó por sorpresa a Sofía Gonet; la influencer se enteró a través de una seguidora y se refirió a la situación en “Desayuno Americano” (América TV), donde expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir a partir de ahora.

La Reini explicó que cuenta con medidas de protección para evitar nuevos episodios de acoso y manifestó su deseo de que, el joven, continúe recibiendo atención psiquiátrica. “Estoy segura, porque tengo el botón antipánico y custodia; espero que siga el tratamientol porque no está en este plano”, indicó.

Durante la nota, también hizo referencia a Homero Pettinato, quien había recibido amenazas públicas de Bloquero e, incluso, había vivido un episodio de tensión cuando el hombre se presentó en la puerta del canal de streaming, lugar donde trabaja el conductor.

“Lo importante es que la policía se encargue de mantenernos seguros a los dos y que no vuelva a pasar lo que pasó… Pensé que él también tenía el botón”, dijo la influencer al hablar de las medidas de seguridad que considera necesarias para ambos.

Además, Gonet reflexionó sobre la importancia de la salud mental y sostuvo que es fundamental prestar atención a estas situaciones antes de que se produzcan nuevos conflictos. “Hay que cuidar la psiquis de uno. Ojalá que todo esté bien, que Homero esté seguro y que esta persona reciba tratamiento”, cerrœ.

Qué pasó con Hernán Bloquero y por qué fue declarado inimputable

Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como Hernán Bloquero, quedó involucrado en una causa judicial por las amenazas dirigidas contra Homero Pettinato y Sofía Gonet; a fines de septiembre, la Justicia lo declaró inimputable; el joven no prestó declaración indagatoria y la resolución determinó que “no comprendía la criminalidad de sus actos”; apartir de esa evaluación, se ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.

La situación volvió a generar repercusiones este jueves, cuando Bloquero publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se lo veía caminando por la calle; también, compartió distintas historias y adelantó que, próximamente, realizará una transmisión en vivo para hablar sobre lo sucedido.

En esas publicaciones, además, hizo referencia a los próximos lanzamientos musicales de Néstor En Bloque, artista al que considera su ídolo.

El origen del conflicto con Homero Pettinato y Sofía Gonet

El caso tomó trascendencia pública cuando, Pettinato, contó que recibía amenazas desde diferentes cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según relató, estaba obsesionado con su entonces pareja, Sofía Gonet.

Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió cuando Bloquero se presentó en las inmediaciones de Olga, donde trabaja el conductor; la situación profundizó la preocupación por la seguridad de ambos y derivó en una intervención judicial.

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