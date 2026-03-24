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El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan volvió a ser escenario de fuertes tensiones este martes en Río Gallegos, donde no solo se discuten responsabilidades penales por una de las mayores tragedias navales de la Argentina, sino también las condiciones en las que se desarrolla el propio proceso judicial. En ese contexto, la voz de los familiares volvió a irrumpir con fuerza, exponiendo situaciones que, según denuncian, atentan contra la transparencia y la participación en un juicio que esperaron durante ocho años.

Lucía Zunda, hermana de uno de los 44 tripulantes fallecidos, dialogó con La Opinión Austral y describió un panorama cargado de incomodidades, denuncias y un profundo malestar. “La verdad es que ayer cuando ingresamos nos habían corrido los asientos para un costado, porque se ve que la primer semana del juicio pidieron sacarme del juicio que es oral y público”, expresó, marcando desde el inicio lo que considera un intento de limitar la presencia de los familiares en la sala.

El señalamiento no quedó allí. Zunda también apuntó directamente a lo que interpretó como una objeción hacia su forma de manifestarse dentro del recinto. “Evidentemente no les gusta que esté con esta remera, cuando nosotros los familiares tenemos que verle la cara de los responsables por las muertes de nuestros familiares en vivo y en directo”, afirmó, en alusión a las discusiones generadas por su vestimenta y los símbolos que porta en memoria de las víctimas.

Valeria Carreras mostrando como habían colocado las cajas de los expedientes. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa misma línea, denunció maniobras físicas dentro del tribunal que, según su relato, buscan limitar la visibilidad de los familiares. “Pusieron un placard con cajas atrás para que nadie pueda estar atrás de las personas que declaran, que no se pueda ver tampoco por la transmisión”, sostuvo, dejando entrever un escenario que, lejos de la neutralidad que se espera de un ámbito judicial, se encuentra atravesado por tensiones y cuestionamientos.

Las críticas también alcanzaron al comportamiento de sectores vinculados a las fuerzas armadas y al propio funcionamiento del juzgado. “Históricamente buscan no permitir que se hable, no callar, provocarnos miedo persiguiéndonos”, denunció Zunda, en una frase que sintetiza el nivel de desconfianza que atraviesa a parte de los familiares. En ese sentido, fue aún más contundente: “En este momento estoy siendo perseguida, lo cual ya denuncié por fiscalía, por destratos”.

El foco de sus cuestionamientos también se posó sobre la imparcialidad del entorno judicial. “La mayoría del personal del juzgado. hay como un ambiente de amistad con los acusados, deberían ser neutros… deberían ser imparciales, lo cual no están siendo por el destrato hacia mí, como también hacia otras personas que vienen a declarar otros testigos que son de menos jerarquía que estos militares que están acusados”, aseguró, encendiendo una alarma sobre la percepción de equidad en el proceso.

Lucía Zunda Meoqui, hermana de uno de los 44 submarinistas, con las tapas especiales de La Opinión Austral y Crónica. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En medio de estas denuncias, el trasfondo emocional no pierde protagonismo. La lucha de los familiares, que ya lleva más de ocho años, aparece como un elemento central para comprender la intensidad de cada declaración. “Durante estos 8 años nos han encajonado la causa. Por eso, después de 8 años empezamos a tener un juicio”, recordó Zunda, evidenciando la larga espera que antecede a este debate oral.

El desgaste, según relató, no fue solo judicial sino también simbólico. “Robaron la bandera, sacaron todos los carteles que puse en la calle para que no se vea”, denunció, aunque dejó en claro que la determinación sigue intacta: “La verdad es que no nos van a callar. Hace 8 años que venimos luchando… y vamos a seguir por la verdad y la justicia de los 44”.

Otro de los puntos críticos señalados por la entrevistada fue la transmisión pública del juicio, un aspecto clave para garantizar la transparencia en causas de alto interés social. “Ayer sí nos dijeron que iba a hablar a declarar un personal de inteligencia y que no se iba a cortar la transmisión, pero aprovecharon eso para el testimonio del capitán antes del fallecido del submarino ARA San Juan. Y cortaron la transmisión todos los familiares desesperados”, relató, dejando en evidencia la frustración generada por la interrupción en un momento considerado clave.

Para Zunda, estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que pone en duda el rumbo del proceso. En ese sentido, sostuvo que se trata de “gestos de que no” se está avanzando hacia la verdad y la justicia que reclaman las familias.

En paralelo, la jornada estuvo atravesada por una fecha significativa en la memoria colectiva argentina. En el marco del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la entrevistada vinculó la lucha de los familiares del ARA San Juan con la historia reciente del país. “Nunca más desaparecidos en la Argentina y nunca más dictadura”, expresó, trazando un paralelismo entre distintas búsquedas de justicia.

La referencia a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también ocupó un lugar central en su relato. “Vino al acampe y nos abrazó y nos dijo: ‘¿Sabés qué? Estamos luchando por lo mismo, por la misma desidia, por la misma injusticia y la incertidumbre de no saber dónde están nuestros familiares’”, recordó sobre Nora Cortiñas, una figura emblemática en la defensa de los derechos humanos.

Ese legado, según Zunda, sigue vigente en la actualidad. “Aprendamos de ellas que fueron también para mí como joven de esta causa, fueron las que me dieron fuerzas y fueron el ejemplo para saber que sí que se puede y se puede en conjunto, digamos, de esta no se sale sola nadie”, concluyó.

Para concluir, Lucía indicó: “invitamos a toda la comunidad de Rio Gallegos a sumar sus banderas y/o carteles, apoyando esta causa. Y a seguir nuestras redes que compartimos links de acceso al juicio y las últimas novedades sobre el juicio. @los44delarasanjuan en Facebook e Instagram además de @los44AraSJ en Twitter“.