El fiscal Germán Vera Tapia confirmó la muerte de dos pasajeros y 44 heridos tras el vuelco de un micro turístico a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2, este martes por la mañana cerca de General Pirán.

El colectivo, por razones que aún se desconocen, terminó volcado en la banquina y el impacto provocó el fallecimiento de dos personas. Vera Tapia detalló que “tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

Agregó que ya dialogó con tres sobrevivientes: “Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”.

También señaló que el conductor del colectivo “debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro” y sumó: “No me consta porque el no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

Respecto a los fallecidos, sostuvo: “No sabemos donde estaban, pero creemos que en la parte inferior porque una de las víctimas está abajo y la otra creemos que también, pero no podemos confirmarlo. El micro fue contratado particularmente y, en principio, los papeles está todo bien”. Más adelante, precisó: “En principio, yo vi un fallecido y habría otra más adentro, ambas mujeres. Todas las personas que iban en el colectivo son mayores de edad y eran de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires: Moreno, Ciudadela y Morón”.

Sobre la situación del chofer, explicó: “Está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte. Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Polícia Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choféres es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”.

