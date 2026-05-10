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El ajedrez argentino vive una jornada histórica gracias a Faustino Oro. Con apenas 12 años, el prodigio porteño consiguió la tercera norma de Gran Maestro Internacional en el Festival Internacional de Cerdeña y se transformó en el segundo jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar el máximo título de la FIDE.

La consagración llegó tras vencer al polaco Bartlomiej Niedbala en la octava ronda del prestigioso torneo disputado en Italia. Gracias a ese triunfo, Oro aseguró matemáticamente la norma que necesitaba y selló un récord histórico para el deporte argentino.

Faustino Oro venció al polaco Bartlomiej Niedbala en Cerdeña

El único jugador que logró convertirse en Gran Maestro a menor edad fue el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título en 2021 con 12 años, 4 meses y 21 días.

Un torneo brillante y una actuación que sorprendió al mundo

El camino de Faustino Oro en Cerdeña fue extraordinario. El argentino permaneció invicto durante todo el certamen y enfrentó a varios rivales de elite internacional. Antes de derrotar a Niedbala, había dado un paso decisivo al empatar frente al indio Leon Mendonca, Gran Maestro con más de 2600 puntos Elo.

En el torneo también logró victorias frente al alemán Gerhard Lorscheid, el francés Alexis Tahay y el italiano Guido Caprio. Además, firmó tablas ante los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Mendonca.

Con seis puntos sobre ocho posibles, Oro quedó ubicado entre los primeros puestos del campeonato, cuyo líder es el alemán Frederic Svane, de 22 años, que tiene 6,5 puntos. En la última ronda tendrá un desafío estelar frente al ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del planeta.

Los números respaldan el fenómeno: actualmente posee un pico histórico de 2528 puntos Elo clásico, además de registros sobresalientes en blitz (2547) y rápidas (2513). Con esos valores ya se ubica entre los mejores ajedrecistas argentinos del ranking absoluto.

Qué significa ser Gran Maestro y por qué el logro de Faustino Oro es histórico

El título de Gran Maestro Internacional representa la máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez. Para conseguirlo, un jugador debe alcanzar al menos 2500 puntos Elo y obtener tres normas de Gran Maestro en torneos oficiales de altísimo nivel.

Cada norma exige condiciones extremadamente difíciles:

Rendimiento equivalente a 2600 puntos Elo.

Enfrentar a Grandes Maestros y maestros internacionales.

Competir contra rivales de diferentes federaciones.

Disputar torneos de al menos nueve rondas con ritmo clásico.

La mayoría de los jugadores tarda décadas en acercarse a ese nivel. Faustino Oro lo consiguió antes de cumplir los 13 años.

El argentino ya había obtenido sus dos primeras normas durante 2025: la primera en el torneo Legends & Prodigies de Madrid y la segunda en el Magistral Szmetan-Giardelli disputado en Buenos Aires. La tercera y definitiva llegó ahora en Cerdeña.

El “Messi del ajedrez”: récords, Magnus Carlsen y un futuro gigantesco

Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, Faustino Oro viene rompiendo récords desde muy pequeño. En junio de 2024 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia y luego siguió pulverizando marcas de precocidad.

En 2023 fue el jugador más joven en superar los 2300 puntos Elo FIDE y en 2025 se convirtió en el primer niño de 11 años en pasar la barrera de los 2500 puntos.

La explosión mediática internacional llegó cuando derrotó online al noruego Magnus Carlsen, cinco veces campeón mundial, en una partida bullet disputada en Chess.com. Desde entonces, la prensa internacional comenzó a llamarlo “el Messi del ajedrez”.

También brilló en el Mundial Blitz de la FIDE 2025, donde consiguió victorias resonantes frente al armenio Levon Aronian y performances de elite ante jugadores consagrados.

El impacto de su logro se dimensiona aún más al compararlo con otras leyendas del tablero: Faustino alcanzó el título de Gran Maestro a una edad menor que Magnus Carlsen, cinco años antes que Garry Kasparov y siete antes que Anatoly Karpov.

Con apenas 12 años, el argentino ya ingresó oficialmente en la elite mundial del ajedrez y aparece como una de las mayores promesas que haya dado el deporte argentino en toda su historia.