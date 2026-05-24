Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) expresó su preocupación ante las implicancias que la reforma al Régimen de Zona Fría tendrá sobre los ingresos reales de los hogares de la provincia y en la actividad de las pymes comerciales.

“La modificación aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación altera de manera sustancial la base de cálculo del subsidio: en lugar de aplicarse sobre el valor total de la factura, el beneficio quedará limitado exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando fuera de su alcance los costos de distribución, de transporte y las cargas impositivas correspondientes”, detalló la entidad.

“La boleta que recibirán los santacruceños será más cara, con independencia de si conservan o no formalmente el subsidio”, alertó la Federación.

Subas

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por las pymes, se estiman incrementos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas de gas de los hogares de la región. “En el contexto particular de Santa Cruz —provincia cuyas condiciones climáticas hacen del gas un servicio esencial e insustituible durante ocho a nueve meses del año— ese incremento no constituye un dato menor: representa una transferencia directa de ingreso disponible desde los hogares hacia el costo de una tarifa, con el consecuente efecto depresivo sobre el consumo en comercios, mercados y servicios locales”, argumentó la FESC.

La federación releva y publica mensualmente, a través del Índice de Producción y Actividad Económica (IPAE), la evolución de los principales indicadores del sector productivo provincial. Los datos recientes evidencian una contracción sostenida del consumo en el segmento PyME santacruceño, tendencia que los propios comerciantes registran en su operatoria cotidiana. “Incorporar una presión tarifaria adicional de la magnitud señalada, en pleno período de mayor demanda energética, constituye un factor de agravamiento de un cuadro económico que ya presenta señales de deterioro”, advirtieron.

En ese sentido, desde la institución remarcaron que la solidez del consumo interno de Santa Cruz depende, en última instancia, del poder adquisitivo de sus residentes. “Cuando una familia destina una proporción mayor de sus ingresos al pago de servicios básicos, reduce necesariamente su capacidad de gasto en el resto de la economía”, explicaron, añadiendo que esa contracción impacta de manera directa e inmediata en las pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo en cada localidad de la provincia, cuya capacidad de absorber caídas de demanda es estructuralmente limitada.

María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

Por último, la Federación Económica de Santa Cruz consideró su deber institucional informar con precisión y sin demora a la ciudadanía y al sector productivo provincial sobre los efectos reales de esta reforma. “Los santacruceños tienen derecho a conocer con antelación lo que esta medida implica para su economía familiar. Nadie podrá invocar desconocimiento“, concluyó el documento firmado por el Área de Comunicación Institucional de la FESC.

Congreso

La propuesta impulsada por el Gobierno nacional, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, avanza ahora hacia la Cámara de Senadores, donde se resolverá si se convierte finalmente en ley. El proyecto propone modificar de manera integral el esquema de subsidios energéticos contemplados en la Ley de Zona Fría. El cambio principal radica en que el Estado nacional dejará de subsidiar los componentes de transporte y distribución en la factura de gas, limitando el beneficio únicamente al valor del fluido en boca de pozo.

Esta iniciativa generó un fuerte rechazo en la representación legislativa de la región. En diálogo con La Opinión Austral, la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, criticó con dureza el texto aprobado en la cámara baja: “El transporte y la distribución no van a entrar en el subsidio, la factura será más cara“. Ianni calificó la propuesta del Ejecutivo como “un proyecto cruel, porque se hace en un momento donde la gente económica y socialmente está muy mal y porque además estamos a días de que llegue el invierno“.

En la misma sintonía, el senador nacional por Chubut, Carlos Linares, evaluó el impacto de la medida en la región y anticipó un escenario complejo para el oficialismo en la cámara alta en declaraciones a La Opinión Austral: “Los patagónicos vamos a tener que pagar por lo menos un 30% más de tarifas“. Con respecto al trámite parlamentario que resta, el legislador concluyó: “Yo creo que en el Senado se le va a complicar para sacarla“.