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En una tarde inolvidable para el fútbol cordobés, Belgrano derrotó 3-2 a River Plate y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro, disputado en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, quedará grabado para siempre en la memoria de los hinchas celestes, ya que significó la primera consagración nacional del club en toda su historia.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski protagonizó una remontada épica ante un River que había comenzado mejor y soñaba con alcanzar su estrella número 73. Sin embargo, el Pirata reaccionó en los momentos clave y terminó celebrando un título histórico frente a miles de hinchas cordobeses.

Además de quedarse con el Apertura 2026, Belgrano obtuvo la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones a fin de año frente al ganador del Torneo Clausura.

La hinchada de Belgrano copó el Mario Alberto Kempes y acompañó al equipo en una jornada histórica para el fútbol cordobés.

Un comienzo frenético en Córdoba

La gran final comenzó con un Belgrano decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. El conjunto cordobés tomó el control de la pelota y generó las primeras situaciones claras de peligro.

Juan Martín Velázquez estuvo cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que impactó en la parte exterior de la red. Minutos después, Lucas Zelarayán se convirtió en el eje ofensivo del Pirata: provocó la amonestación de Aníbal Moreno, asistió a Lucas Passerini con un tiro libre preciso y luego probó con una definición cruzada que pasó muy cerca del palo.

Durante el arranque del partido, el equipo cordobés manejó la posesión y obligó a River a retroceder. El arquero Franco Beltrán también comenzó a transformarse en figura al responder ante un remate de Emiliano Rigoni.

River golpeó primero

A pesar del dominio inicial de Belgrano, River logró abrir el marcador a los 17 minutos gracias a una jugada colectiva de gran precisión.

Lucas Martínez Quarta lanzó un pelotazo cruzado para Marcos Acuña, quien avanzó por la izquierda y habilitó a Tomás Galván. El juvenil desbordó hasta el fondo y envió un centro rasante que encontró a Facundo Colidio dentro del área. El delantero definió con un toque corto para establecer el 1-0 y silenciar momentáneamente al estadio cordobés.

El gol parecía acomodar al equipo dirigido por Eduardo Coudet, que empezaba a controlar el trámite del encuentro y aprovechaba algunas dudas defensivas del conjunto celeste.

La reacción del Pirata

Lejos de sentir el impacto, Belgrano respondió rápidamente y encontró el empate apenas ocho minutos después. El empate nació desde una pelota parada, una de las armas más fuertes del equipo de Zielinski.

Lucas Zelarayán ejecutó un córner preciso al primer palo y Leonardo Morales apareció con un cabezazo firme que dejó sin reacción al arquero riverplatense. El 1-1 desató el delirio de los hinchas celestes y volvió a meter al Pirata en partido.

La igualdad revitalizó a Belgrano y encendió todavía más el clima en el Mario Alberto Kempes, donde más de 50 mil personas acompañaron una final cargada de intensidad y emociones.

La polémica que marcó la final

Uno de los momentos más discutidos del partido llegó en el segundo tiempo, cuando el árbitro sancionó un polémico penal a favor de Belgrano tras una jugada dentro del área que generó fuertes reclamos por parte de los futbolistas de River.

La decisión arbitral desató protestas inmediatas del banco millonario y encendió el debate entre hinchas y analistas deportivos. A pesar de las quejas, el fallo se mantuvo y terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro.

Uvita Fernández cambió la historia

En el complemento apareció la figura decisiva de la final. Nicolás “Uvita” Fernández fue el gran héroe de la tarde cordobesa al convertir por duplicado y dar vuelta el encuentro en una ráfaga demoledora.

Cuando River parecía tener el partido controlado, Belgrano golpeó con contundencia y encontró los espacios necesarios para lastimar. Fernández aprovechó dos desconcentraciones defensivas y desató la locura de todo Córdoba.

River intentó reaccionar y logró descontar para ponerse nuevamente a tiro en el marcador, pero el Pirata resistió hasta el final y terminó celebrando una conquista histórica.

El título más importante de Belgrano

La consagración representa un antes y un después para Belgrano. Luego de décadas de lucha, ascensos, descensos y reconstrucciones, el club cordobés finalmente consiguió su primera estrella nacional y escribió la página más importante de su historia deportiva.

Después de 121 años de vida, el Pirata entró en la historia del fútbol argentino.

La imagen del plantel levantando el trofeo en el Mario Alberto Kempes quedará como uno de los momentos más emblemáticos para el fútbol de Córdoba y para una hinchada que esperó generaciones enteras para vivir una noche así.