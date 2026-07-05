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El mes de julio llega con una de las fechas más importantes del calendario nacional: el 9 de julio, Día de la Independencia Argentina, que este año cae un jueves. La jornada recuerda la Declaración de la Independencia de 1816 y es un feriado inamovible en todo el país.

La novedad para este año es que el Gobierno dispuso el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá conformar un fin de semana extralargo para gran parte de la población, dependiendo de la actividad laboral de cada sector.

Fin de semana largo de julio 2026: cómo queda el calendario

Según el esquema oficial publicado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, el jueves 9 de julio será feriado nacional obligatorio, mientras que el viernes 10 será considerado día no laborable.

De esta manera, el cronograma queda organizado así:

Jueves 9 de julio: Feriado nacional inamovible

Feriado nacional inamovible Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos

Día no laborable con fines turísticos Sábado 11 y domingo 12 de julio: Fin de semana

Esto configura un posible descanso extendido de cuatro días para muchos trabajadores.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Una de las dudas más frecuentes en cada calendario de feriados en Argentina es la diferencia entre ambas figuras legales.

Feriado nacional (9 de julio): si una persona trabaja, debe cobrar el doble de una jornada habitual.

si una persona trabaja, debe cobrar el doble de una jornada habitual. Día no laborable (10 de julio): su implementación depende del empleador; si se trabaja, el pago es el habitual.

Esta distinción es clave para comprender el alcance real del descanso, ya que no todos los sectores quedan alcanzados de la misma manera.

Un fin de semana largo ideal para el turismo interno

La medida de sumar un día no laborable puente tiene como objetivo impulsar el turismo interno, una estrategia habitual del calendario oficial argentino. Según la planificación anual, este tipo de jornadas busca incentivar escapadas cortas, viajes familiares y movimiento económico en destinos turísticos del país.

En años anteriores, este tipo de fines de semana extendidos ha generado un incremento en la ocupación hotelera y en el consumo en distintas regiones.

Qué se conmemora el 9 de julio en Argentina

El Día de la Independencia (Argentina) recuerda la firma de la Declaración de la Independencia en 1816, cuando los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en el Congreso de Tucumán decidieron romper los vínculos con la monarquía española y declarar la soberanía nacional.

Se trata de una de las fechas patrias más importantes del país y es considerada un símbolo central de la identidad argentina.