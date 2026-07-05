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Diego Santilli ratificó su respaldo absoluto al presidente Javier Milei tras asumir formalmente como jefe de Gabinete y aseguró que la continuidad del proyecto libertario depende de la reelección del mandatario.

“Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir“, afirmó Santilli durante una entrevista con Infobae, donde dejó en claro que su desembarco en el nuevo cargo no implicará cambios en el rumbo político del Gobierno nacional.

El funcionario reemplazó a Manuel Adorni y sostuvo que una de sus principales responsabilidades será construir las mayorías parlamentarias necesarias para garantizar la aprobación de las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete destacó el trabajo realizado durante su paso por el Ministerio del Interior, donde impulsó reformas laborales y penales, y adelantó que una de las prioridades de esta nueva etapa será modificar el sistema electoral.

Entre las iniciativas mencionó la eliminación de las PASO y el análisis de mecanismos alternativos, como las listas colectoras, con el objetivo de reducir los costos del sistema electoral.

En ese sentido, aseguró que el diálogo con gobernadores y legisladores estará orientado a alcanzar consensos para concretar las reformas y no para mantener “el statu quo” ni repetir prácticas que vinculó con “la casta”.

Respaldo al PRO y mensaje de unidad

Santilli también se refirió a la relación entre el oficialismo y el PRO, en medio de las tensiones que surgieron en los últimos meses con el ex presidente Mauricio Macri.

El funcionario valoró el “acompañamiento estoico” que el bloque del PRO viene brindando al Gobierno en el Congreso y, al ser consultado sobre su pertenencia partidaria, evitó definiciones formales.

“Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei“, respondió, reforzando su identificación con la administración libertaria.

Críticas a Axel Kicillof y llamado a una alianza para 2027

En declaraciones a La Nación, Santilli cuestionó con dureza al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien acusó de ejercer una fuerte presión impositiva sobre el sector productivo y de no representar una verdadera renovación dentro del peronismo.

Además, sostuvo que de cara a las elecciones presidenciales de 2027 será necesario conformar un espacio político amplio bajo el liderazgo de La Libertad Avanza, integrado por todas las fuerzas que compartan una visión similar, para evitar un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

La economía, el desafío pendiente

Santilli reconoció que, si bien algunos sectores como el agro, la minería y la industria del conocimiento muestran señales de crecimiento, los beneficios de la estabilización económica todavía no llegan plenamente a los pequeños comercios y a los ciudadanos.

“Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina“, admitió.

No obstante, se mostró optimista respecto del proceso económico y destacó la desaceleración de la inflación, la baja de las tasas de interés y el ingreso de inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Consultado sobre una eventual candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo año, Santilli aseguró que se trata de un distrito que le apasiona y sobre el que mantiene numerosos proyectos.

Sin embargo, aclaró que cualquier decisión electoral dependerá de la estrategia política del oficialismo.

“No puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo“, concluyó, dejando en claro que priorizará las definiciones que adopte la conducción encabezada por el presidente Javier Milei.