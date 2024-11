Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del reciente lanzamiento de su docuserie “La Máquina de Mirar”, Fernando Marín, el histórico productor que revolucionó la televisión argentina, visitó el mediodía de este viernes el estudio de Crónica para una entrevista en vivo con Chiche Gelblung.

Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Marín fue el creador de programas emblemáticos como Mesa de Noticias, Video Show y Cantaniño, producciones que marcaron una era en el entretenimiento nacional.

La docuserie, que será emitida por Crónica e Infobae, es una producción de Wolf Producciones dirigida por Julio Panno, que recorre en primera persona los momentos clave de la vida y carrera de Marín. Este proyecto se adentra en el detrás de escena de sus mayores logros, combinando testimonios de figuras destacadas con material de archivo que ilustra su impacto en la cultura popular argentina.

En el evento de lanzamiento, realizado recientemente en el Museo Fernández Blanco, se destacó la importancia de su legado en los medios, con la participación de numerosas personalidades de la televisión, la radio, el deporte y la política.

“Yo fui siempre un amante del músculo de la oreja. Oír, escuchar”, comenzó Marín, en la pantalla de Crónica, al recordar su aprendizaje y colaboración en los medios. “Me reunía con los que creía que sabían, cada uno en su género. El tipo que sabía de radio, yo lo escuchaba. El tipo que sabía de televisión, o de gráfica, o de eventos”, agregó.

Y continuó: “Formando ese tipo de equipos, encontré grandes productores que después fueron muy buenos conductores. El caso de Adolfo Castello, por ejemplo, que fue productor mío en Cantaniño”.

Marín también recordó su innovadora incursión en la transmisión de deportes poco comunes en la televisión, como el polo. “En polo somos los mejores del mundo. Fuimos los primeros campeones olímpicos. Hay un árbol en Palermo que lo trajeron chiquitito, lo plantaron y hoy cubre toda la sombra del polo de Palermo frente al hipódromo. Hoy todavía no volvió a ser olímpico”, destacó.

Ante la ausencia de cobertura televisiva, el productor se cuestionó: “¿Cómo no se va a transmitir?”. En este sentido, solicitó a lo que era TC, hoy la televisión pública, un espacio para llevar este deporte a la pantalla, junto a Graciela Alfano. Así, se convirtió en pionero en la transmisión de polo, logrando un notable éxito incluso antes de aventurarse en el fútbol.

Acerca de la docuserie, que se estrenará en la pantalla de Crónica el sábado 9 de noviembre a las 22 horas, Marín aseguró que, más allá de que todavía no la vio, “es divertida” porque “a medida que me iban preguntando los muchachos de acá, de la productora, que son brillantes, y tenían alguna inquietud, yo veía que los capturaba con mis cuentos, que no eran sanata, eran cuentos reales. Entonces que le hablaba de Graciela Borges, de Monzón, de Susana Giménez”.

Y recordó: “En un momento se me ocurrió juntar seis mujeres y hacer un programa de radio con seis mujeres solamente, ningún hombre. Entonces traje a China Zorrilla, a Ana María Campoy, a Graciela Borges. Entonces era un sinfín de mujeres”.

Sobre su estilo y poder de convocatoria, el productor explicó: “Yo tengo una fórmula que a lo mejor suena esto, a vetusto, a jovato, pero yo cuidaba el lenguaje, y el lenguaje creo que es una manera del aire de ser estético. Entonces, tanto cuidaba el lenguaje como cuidaba que los que salían al aire estuvieran más o menos vestidos correctamente”

Junto con Chiche recordaron que, más allá de que no fuese una producción suya, fue él quien descubrió al Chavo del 8 y al Chapulín Colorado, y los trajo a la Argentina, causando furor en el país.

Más tarde hizo una reflexión y crítica sobre los medios en la actualidad y sostuvo que “en un canal familiero, como lo es Crónica, el valor de la palabra cobra mucho más que en el streaming, que te meten un título y te hacen un agujero así, porque ponen ‘Marín se droga’, y ya quedó el título. Entonces, el valor de la palabra, cuando viene la explicación, por ahí ya es tarde, pero bueno”.

Finalmente, resaltó la vigencia de la radio: “La radio es como las hormigas, porque se te meten por abajo de la puerta, vos la pisás o zapateás un malambo, pero matás a dos o tres. ¿Por qué? Vos entrás a una casa y estás escuchando radio. ¿Y quién la prendió? Y no sabés, la pudo haber prendido la tía, el chico. Entonces, la radio es un elemento que forma parte del mobiliario de la casa. Es beligerante. El diario lo vas a comprar, la radio está ahí”.

“La máquina de mirar”, el documental que explora la vida de Fernando Marín, se estrenará el sábado 9 de noviembre a las 22 horas en Crónica. Esta producción, desarrollada en colaboración con Infobae, constará de seis episodios que se emitirán en dos capítulos cada fin de semana: los domingos 10 y 17, así como los sábados 16 y 23, concluyendo el domingo 24 de noviembre. Cada episodio tendrá una duración aproximada de 35 a 40 minutos.

Leé más notas de La Opinión Austral