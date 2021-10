Ferni, la artista que cambió el reglamento de Cosquín: "Pisar el escenario es materializar un derecho ganado"

La tarde del 26 de septiembre en el Centro Cultural San Martín, Ferni de Gyldenfeldt se presentó por primera vez a una audición del Pre Cosquín. La profesora de Música formada en el Conservatorio Astor Piazolla y en canto lírico en la UNA pensó: "¿Por qué no'' y se inscribió.

Audicionó con dos obras, el "Grito Santiagueño" de Raúl Carnota y la "Celedona Batista" de Teresa Parodi. En ambas, los tres integrantes del jurado la calificaron con 10.

"Fui la artista más calificada y no podía pasar", cuenta a La Opinión Austral la artista trans no binaria. Ante las categorías que Cosquín ofrecía, había elegido la femenina, pero menuda fue la sorpresa cuando le señalaron que por reglamento podría acceder a la final de CABA en la masculina.

"Estaban lejos de proponerse una modificación, eso me violenta y me discrimina. Nos discriminan cuando pasan por arriba de la Ley de Identidad de Género 26.743, cuando me dicen que no tengo hecho el cambio registral y no dan el trato digno que refiere la ley", expone.

"Expliqué que me anoté en femenino porque de los dos es en el que me siento más cómoda, pero si tuviese el cambio registral también está el Decreto 476/21 que permite tener un documento no binario", repasa. El jurado la felicitó por su determinación.

Durante dos días, Ferni pasó, lloró, se enojó y reflexionó. Fue abrazada por su tribu y conversó con colegas. Intercambió mensajes con Teresa Parodi, quien le señaló que, sin darse cuenta, Cosquín le había dado un premio al decirle que no, "tenés la posibilidad de hacer una reparación, de sentar un precedente, hacelo. Podés cambiar esto".

Hizo la denuncia en el INADI pensando que un cambio demoraría años. A las horas, le confirmaron que el festival modificaba su reglamento con una categoría única, ya sin una división binaria. Reflexiona "estamos acostumbrades a perder, qué bizarro cuando nos cae la noticia de que hemos ganado y qué hermoso también".

El jueves 7 audicionó con "Como de Zamba" de Susy Shock. Horas después le notificaron que ganó en la sede CABA y accedió a la primera ronda, a realizarse en diciembre en Cosquín. De clasificar, se presentará en enero en el festival.

"Mi ambición no era la de ganar, pisar el escenario tiene que ver con la materialización y la concreción de un derecho más que hemos ganado, eso es lo que me emociona en lo profundo", cierra.