El mes de agosto traerá a Santa Cruz una de las combinaciones más llamativas del calendario 2025: dos fechas conmemorativas de distinto alcance que se ubican de manera consecutiva, generando expectativas en sectores vinculados al turismo, la educación y el comercio.

Por un lado, el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemora cada 17 de agosto, será trasladado al viernes 15, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27.399. Esta modificación permitirá a miles de trabajadores y estudiantes anticipar el descanso y planificar actividades de recreación o viajes.

A continuación, el sábado 16 se celebrará el feriado provincial en honor a San Juan Bosco, patrono de la provincia. Esta fecha, marcada en la agenda oficial de actos escolares y religiosos, tiene un fuerte arraigo histórico y cultural, especialmente en comunidades educativas y parroquiales.

La combinación de ambos días conformará un fin de semana largo singular, con eventos y celebraciones previstas en varias localidades. Sin embargo, la particularidad de este año está en que, pese a coincidir con un sábado, la normativa provincial establece que el feriado por San Juan Bosco es inamovible, lo que significa que no se traslada.

De esta forma, el calendario queda configurado con: viernes 15 de agosto como feriado nacional trasladado, sábado 16 como feriado provincial inamovible y domingo 17 como fecha original del homenaje a San Martín, sin impacto adicional por caer en domingo. Una oportunidad para que residentes y visitantes aprovechen tres jornadas consecutivas de descanso y actividad.

