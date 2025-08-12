Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la publicación del Decreto 571/2025 que elimina la Dirección Nacional del INTA, el secretario gremial de APINTA en Santa Cruz, Leandro Climenti, denunció en una entrevista con LU12 AM680 que se trata de una “decisión totalmente unilateral” y una “desesperación del ejecutivo” para centralizar el poder de firma en el presidente del organismo.

La medida se produce en medio del conflicto entre el Poder Ejecutivo y la oposición en la Cámara de Diputados, que hace una semana rechazó los decretos de transformación y eliminación de organismos públicos, firmados por el presidente en el marco de la delegación de facultades que le otorgó la ley bases, rechazos que ahora esperan tratamiento en el Senado.

En sus declaraciones, el trabajador estatal calificó la medida como un ataque a la estructura del INTA, señalando que la eliminación de la Dirección Nacional, que era el responsable administrativo del ente, es un paso para que “las decisiones las pueda tomar una sola persona“.

El dirigente gremial expresó su profunda preocupación ante lo que considera una acción para tomar el control de los más de 60.000 hectáreas productivas del instituto y su financiamiento por ley. “Ya está más que claro que vendieron un edificio junto con el consejo directivo, bueno, ahora lo pueden hacer directamente con la firma del presidente”, afirmó.

Llamado a los senadores

Más adelante, advirtió que la situación actual ha generado una “incertidumbre absoluta” en la institución.

“Hoy el INTA no tiene normativa“, sostuvo, explicando que los programas de asistencia a pequeños productores están “caídos” y que no hay quién pueda firmar convenios, salvo el presidente del organismo.

Si bien el trabajo con los productores se sigue haciendo, la falta de una estructura clara y la incertidumbre generada por la medida “ponen en un manto de incertidumbre a toda la institución y más a todos los actores que trabajan con nosotros”.

Ante este escenario, APINTA ha concentrado sus esfuerzos en visibilizar la situación y hacer un llamado a los senadores para que rechacen el Decreto de Necesidad y Urgencia 462.

Climenti consideró que el decreto de Javier Milei es “nefasto” y que lo que está sucediendo es “absolutamente irracional“, ya que se tomó la decisión de “destruir, en sacar, en quedarse con la firma en vez de reestructurar”.

“Peor el menemismo”

El dirigente gremial comparó la situación actual con la del menemismo, calificándola como una de las “peores épocas“. Aunque en los 90 el INTA sufrió un desfinanciamiento que redujo drásticamente su personal, Climenti aseguró que “en el menemismo no se animó tanto” como ahora.

Rechazó la postura del Gobierno Nacional que critica el aumento de personal del INTA, argumentando que se debió a un deterioro institucional y a la necesidad de recuperar la capacidad de trabajo.

Acusó al gobierno actual de actuar con “desconocimiento absoluto de la ley” y de “deshumanización“. Consideró que la administración nacional está dejando de lado a sectores vulnerables como discapacitados y jubilados, y que su política de desfinanciamiento de entes científicos y universidades públicas va en contra del desarrollo del país. “El concepto de país, de un federalismo de mirar hacia el futuro no está en este gobierno”, concluyó.