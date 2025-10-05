Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Primera Nacional ya tiene a sus dos finalistas. Gimnasia y Esgrima de Mendoza se impuso 1–0 ante Defensores de Belgrano en el Víctor Legrotaglie y aseguró el primer puesto de la Zona B con 63 puntos. Del otro lado lo esperaba Deportivo Madryn, que había ganado la Zona A con 60 tras su 2–1 frente a Arsenal en el Abel Sastre. Con ambos líderes definidos, quedó sellado el cruce que pondrá en juego un boleto a la Liga Profesional el fin de semana del 11 de octubre, a partido único y en estadio neutral que la AFA confirmará en las próximas horas.

El cierre en Mendoza pidió carácter y concentración. El Lobo pegó en el momento justo y luego sostuvo la ventaja en un final de alta tensión. A los 81 minutos ingresó Matías Muñoz —ex Boxing Club— para aportar aire fresco y orden en la defensa. El volante, que venía de sumar minutos tras dejar atrás una lesión, fue importante para enfriar el partido en el tramo más caliente y asegurar una victoria que valió el liderazgo de la zona.

Fermín Antonini convirtió el único tanto del partido a los 29 del segundo tiempo.

En paralelo, la campaña de Deportivo Madryn explicó por qué llegó primero y con una fecha de margen. El equipo de Leandro Gracián construyó su recorrido desde la solidez, con números que lo respaldaron: 16 triunfos, 12 empates, 5 derrotas, 45 goles a favor y 27 en contra (diferencia de gol +18). El triunfo ante Arsenal —con tantos de Nicolás Maná y Diego Crego— terminó de abrochar el objetivo en casa y desató un festejo que se extendió a toda la ciudad portuaria.

El contexto reglamentario le da todavía más peso a lo conseguido. La temporada se jugó en dos zonas, todos contra todos, ida y vuelta y sin interzonales. Los ganadores de cada grupo se ganaron el derecho a la final única por el primer ascenso; el segundo ascenso quedará para el vencedor del Reducido. Evitar el mata-mata fue la gran diferencia competitiva que hoy ubica a Madryn y a Gimnasia (M) a 90 minutos —o 120 y penales— de la elite.

Para la Patagonia, la cita tiene un valor histórico: Deportivo Madryn jamás jugó en Primera División y esta oportunidad resume años de crecimiento institucional y deportivo. Para Mendoza, la posibilidad de volver a la elite. En ambos casos, la final trasciende la tabla: habla de logísticas largas, viajes extensos y una competencia federal que volvió a poner al interior en la primera plana del fútbol argentino.

Queda la última confirmación —sede y horario— y, luego, la hora de la verdad. Deportivo Madryn y Gimnasia (M) se ganaron el derecho de jugar por todo. Uno levantará la copa del ascenso; el otro tomará el camino del Reducido.