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Un total de 1.410.000 turistas se movilizaron por la Argentina durante el fin de semana largo, con una caída del 17,4% en la cantidad de viajeros frente al mismo feriado de 2025 y una estadía promedio de dos días, según laConfederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la Patagonia sur, el movimiento estuvo sostenido a partir de celebraciones locales, competencias deportivas y propuestas culturales.

El balance a nivel nacional

El desplazamiento de turistas por el país estuvo motorizado por escapadas de cercanía, destinos tradicionales y una agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y actividades culturales.

La merma del 17,4% en la cantidad de visitantes respecto del año pasado se explicó principalmente porque en 2025 el feriado tuvo cuatro días de duración, frente a los tres actuales. También influyó la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de mes.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8 días), aunque por debajo del registro del mismo fin de semana largo de 2025 (2,3 días). La menor extensión del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron los viajes largos y favorecieron los traslados hacia puntos cercanos.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 118.770, lo que representó una baja real del 3,1% frente a 2025 al descontar la inflación interanual. En tanto, el gasto total de $ 332.557 millones implicó una caída real del 30,3%, producto de la combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario más moderado, con mayor elección de propuestas gratuitas y al aire libre.

El comportamiento entre destinos resultó más heterogéneo que en octubre. Las localidades con eventos específicos alcanzaron niveles altos de demanda, mientras que otras registraron un movimiento moderado.

Santa Cruz

En Santa Cruz, la actividad turística combinó los atractivos naturales de la cordillera, El Calafate y El Chaltén concentraron gran parte de los visitantes con propuestas ligadas al Parque Nacional Los Glaciares. En El Calafate hubo navegaciones por el lago Argentino, visitas a museos y gastronomía, mientras que en El Chaltén predominaron los circuitos de trekking hacia Laguna Capri, Laguna de los Tres y los miradores del cerro Fitz Roy.

En Los Antiguos, los recorridos junto al lago Buenos Aires se sumaron al Descenso MTB Monte Zeballos, competencia de ciclismo de montaña disputada el domingo 22.

Chubut

En Chubut, el fin de semana largo estuvo marcado por torneos deportivos, ferias y encuentros culturales distribuidos entre la costa atlántica, el Valle Inferior del Río Chubut y la cordillera.

Puerto Madryn concentró el turismo deportivo con cuatro competencias que atrajeron participantes de distintos puntos del país y la región: el encuentro infantil de rugby Lobo Beach (con más de 700 niños), el torneo de mini básquet Ferrito (con unos 500 jugadores patagónicos), el Torneo Nacional de Beach Tennis (alrededor de 100 competidores) y la primera fecha del Campeonato Chubutense de Triatlón. Ese flujo de deportistas y acompañantes impulsó la demanda de alojamiento y gastronomía.

Puerto Madryn, un atractivo para el turismo de naturaleza.

En Gaiman se realizó la séptima edición de la Noche de los Museos, con más de 20 espacios culturales e instituciones abiertas, recorridos por capillas históricas, danzas folklóricas y la feria Ellas Emprenden, que reunió a unas 90 emprendedoras y convocó a excursionistas de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Trelew ofreció el festival de cortometrajes AnimaTre, con más de 30 producciones nacionales e internacionales, espectáculos musicales, ferias y el 13° Encuentro Nacional de Mujeres Radicales. En Comodoro Rivadavia, la feria gráfica Koko Fest reunió a 60 ilustradores.

En la Comarca Andina, las propuestas incluyeron el quinto Festival Latinoamericano Cordillera en Escena (con funciones teatrales hasta este lunes 23), la 4ª Peña de los Bombos en Lago Puelo y actividades en el Centro Cultural Antu Quillén de Epuyén.

El anteúltimo fin de semana largo del calendario 2026 dejó un escenario dispar a nivel nacional, con escapadas más cortas y un gasto más medido en comparación con el año anterior.