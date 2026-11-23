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Los desembarques de capturas marítimas totales en la Argentina sumaron 779.171 toneladas entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2026, según los datos oficiales de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación.

El informe oficial ubicó a Mar del Plata al frente de la actividad nacional. En la región patagónica, el liderazgo correspondió a Puerto Madryn y Puerto Deseado, que ocuparon el segundo y tercer puesto del país.

Movimiento bonaerense

Mar del Plata registró 316.703 toneladas, equivalentes al 40,6% del total descargado en la Argentina.

El mayor volumen correspondió al grupo de los peces, con 247.545 toneladas. Se destacó la merluza hubbsi al sur del paralelo 41°, con 178.741 TN, merluza hubbsi al norte del 41° en la ZEEA con 15.880,6 TN.

En moluscos, el puerto marplatense sumó 55.575 TN. El calamar Illex aportó 52.310 TN, los callos de vieira alcanzaron 3.262 TN y el calamar Loligo registró 2,5 TN.

En crustáceos, las descargas totalizaron 13.581,6 toneladas, repartidas entre 13.550,7 toneladas de langostino, 28,9 toneladas de centolla y 2,0 toneladas de cangrejo.

Puerto Madryn lideró las descargas pesqueras en la Patagonia. FOTO: GOBIERNO DE CHUBUT

Patagonia

En el sur argentino, Puerto Madryn encabezó el movimiento entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2026, con 191.924 TN, el 24,6% del total del país.

La actividad en la ciudad chubutense estuvo traccionada por los crustáceos, con 85.874 TN de langostino, y por los moluscos, que sumaron 81.558 TN 81.558,8 TN de calamar Illex y 0,1 TN de calamar Loligo.

En peces, totalizó 24.490 TN. Lideró la merluza hubbsi al sur del paralelo 41° con 23.875,4 toneladas, acompañada por pampanito 177,1 TN, merluza hubbsi al norte del 41° en la ZEEA 120,6 TN, abadejo 100,9 TN,

El segundo puerto patagónico en volumen fue Puerto Deseado, con 83.097,3 toneladas descargadas en el mismo lapso (el 10,7% del total nacional). Predominaron los moluscos, con 47.639 TN, divididas entre 47.638 TN de calamar Illex y 0,8 TN de calamar Loligo.

Puerto Deseado registró un intenso movimiento en lo que va del año con las descargas pesqueras.

En peces, el movimiento alcanzó las 22.177,8 toneladas. El principal recurso fue la merluza hubbsi al sur del paralelo 41° (20.899,1 t), seguida por la merluza negra (1.046,5 t), el pez gallo (290,3 t), la merluza hubbsi al norte del 41° en la ZEEA (251,9 t), el bacalao austral (27,0 t), la raya hocicuda o picuda (13,3 t), las rayas nep (12,7 t), el rubio (0,9 t), el savorín (0,4 t) y el salmón de mar (0,2 t).

Por último, en crustáceos, Puerto Deseado contabilizó 13.280,4 toneladas, integradas por 12.192,5 toneladas de langostino y 1.087,9 toneladas de centolla, volumen que lo ubicó como el principal puerto del país en desembarques de esa especie.

Impacto económico

El volumen operado en los muelles patagónicos tiene un impacto directo sobre el empleo y los servicios locales. El movimiento de especies de alto valor comercial como el langostino, el calamar Illex y la centolla, junto con la operatoria sostenida de la merluza hubbsi, dinamiza el estibaje, las plantas de procesamiento en tierra, la logística, las cámaras de frío y los proveedores navales.

En Santa Cruz, entre Puerto Deseado (83.097,3 t) y Caleta Paula (42.764,6 t), los desembarques acumulados al 17 de noviembre llegaron a 125.861,9 toneladas. Desde el Estado provincial destacaron recientemente que el aumento de la actividad “genera un incremento de descargas y un derrame en toda la cadena de la localidad, en el caso de Puerto Deseado o de Caleta Paula con Caleta Olivia”.