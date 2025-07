El enfrentamiento entre Flor de la V y Marcelo Tinelli comenzó cuando la vedette le exigió al empresario que saldara los pagos pendientes por el “Cantando 2024”; tras este reclamo, el conductor decidió hacer públicos unos mensajes privados que intercambiaron, a lo que Flor, indignada por la situación, habló con “Puro Show” (El Trece) y, sin filtró, lanzó fuertes declaraciones en su contra.

El descargo de Tinelli tras las declaraciones de Flor de la V

En su defensa, Tinelli a través de su canal de difusión en WhatsApp, indicó: “Ayer una conductora dijo barbaridades mías, porque, según ella, estaba cerrando mi productora (algo que es mentira), solo estaba haciendo reestructuración del personal”.

Tras esta confesión, reveló que se contactó con ella y, la respuesta que obtuvo, no es la que esperaba. “Le escribí de muy buena manera, porque le tenía un gran cariño y le había dado trabajo muchos años; habíamos hecho muchas cosas juntos. No entendía por qué tanto resentimiento”

“Cuando me contestó, después de muchas horas, ahí entendí por qué mucha gente se queda dolida por cosas que uno ni se entera y siento que, tampoco, fueron así”, dijo el comunicador.

Y, aseguró: “Gracias a Dios sé entender y perdonar a la gente que intenta ofender, porque siento que lo que dijo habla más de ella que de mí”.

“Miren la respuesta; me quedé sorprendido”, destacó, antes de publicar qué le respondió Flor. “Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño, lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América… No hiciste más que meterme el dedo en el cul… desde que asumiste. Igual, no soy rencorosa”, le dijo la vedette.

La respuesta de Flor de la V tras difundir su chat privado

Tras publicar el mensaje, De la V no se quedó callada e hizo su descargo. “Me sorprendió que hiciera público un mensaje privado, el cual es extenso y él eligió solo publicar la introducción, omitiendo el resto; en esa comunicación, expuse mi opinión, ya que me parecía hipócrita lo que decía”, manifestó Florencia.

Su descontento proviene del tiempo en que ella dirigía “Intrusos” y Tinelli ocupaba el cargo de director artístico en América. “No es común que un programa exitoso cambie tanto de horario”, destacó.

“Considero relevante que no se desvíe la mirada de lo que realmente pasó, relacionado con las deudas. En el caso de Florencia Peña, ella se reunió con ustedes y, asombrosamente, al día siguiente, le pagaron, y todo esto ocurrió solo después de hacerlo público. Antes, no sucedía. Estamos hablando, exclusivamente, de ella, Luisa Albinoni y el hijo de Florencia, quienes alzaron la voz. ¿Conoces a cuántas personas hay tras esto? ¿Por qué no se habla de eso?”, lanzó, indignada.

Para Flor de la V, muchos enfrentan el temor de expresarse. “La gente teme, porque, quizás, no son figuras reconocidas o trabajan detrás de cámaras, lo que genera el miedo a perder futuras oportunidades; todo el mundo siente temor. Lo que me impactó fueron los mensajes de personas cercanas a él o que formaron parte de su círculo; eran mensajes conmovedores, que hablaban de valentía, y yo no creo que los empleados deban ser valientes; no pienso que deban vivir con miedo. Uno debe acudir a su trabajo y recibir su paga. La libertad de expresar y contar lo que sucede no debería conllevar consecuencias. ¿En qué punto estamos? ¿Qué es crimen y castigo? ¿Así pasaron las cosas? Porque Pampito sabe que ha habido ocasiones en las que se nos prohibió tratar ciertos temas y, eso, no debería ocurrir, pero se acabó la época de la censura”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral