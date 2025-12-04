Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El FOMO, conocido como “fear of missing out” o “miedo a perderse algo”, crece año tras año con el avance de las redes sociales. Millones de personas se conectan todo el tiempo para no quedar afuera de conversaciones, eventos, estrenos o noticias de último momento. Esta conducta genera ansiedad, comparación constante y un uso excesivo del celular. La sensación aparece cuando alguien cree que otros disfrutan experiencias que él no vive.

La definición de FOMO incluye inquietud, frustración, envidia y necesidad de revisar el teléfono para mantenerse actualizado. Quienes lo padecen sienten presión por participar en todo y buscan registrarlo o seguirlo en tiempo real. Para reducir ese impacto, especialistas recomiendan limitar el tiempo de pantalla, practicar presencia plena, desconectarse durante reuniones sociales y evaluar qué actividades resultan realmente significativas.

Google publicó su informe anual con lo más buscado de 2025 y expuso, sin proponérselo, un mapa claro de aquello que millones no quisieron perderse. Tanto en Argentina como en el mundo, las búsquedas muestran cuáles fueron los eventos que generaron mayor curiosidad, preocupación, sorpresa o conversación generalizada.

Lo más buscado en Argentina: del calor extremo al Mundial de Clubes

Los usuarios argentinos mostraron fuerte interés por temas deportivos, climáticos y sociales. La Copa Mundial de Clubes encabezó las consultas, seguida por ARCA, el calor excesivo, la Selección Sub-20 y el propio Papa Francisco.

El Chelsea de Enzo Fernández es campeón del Mundial de Clubes

En cuanto a personas, el piloto Franco Colapinto, el mediático Thiago Medina, Cristina Fernández de Kirchner, Julieta Prandi y Robert Prevost ocuparon los primeros lugares. Las búsquedas “In Memoriam” también reflejaron impacto emocional: Papa Francisco, Locomotora Oliveras, Diogo Jota, Ozzy Osbourne y Michelle Trachtenberg generaron picos de interés tras sus fallecimientos.

Los acontecimientos más consultados incluyeron el calor extremo, la Copa Mundial Sub-20, la clasificación al Mundial y la inundación en Bahía Blanca. En materia futbolística, los partidos Boca vs. River, Argentina vs. Brasil y Argentina vs. Colombia lideraron las consultas.

En entretenimiento, los usuarios se inclinaron por El Eternauta, En el barro, Homo Argentum, Anora y Nosferatu.

Lo más buscado en el mundo: inteligencia artificial, crisis geopolíticas y fenómenos culturales

A nivel global, el 2025 digital reflejó un planeta atento a la tecnología, los conflictos internacionales y los espectáculos. Gemini, la rivalidad deportiva entre India vs. England e India vs. Australia, y la FIFA Club World Cup dominaron la categoría de búsquedas generales.

En noticias, las consultas se concentraron en hechos de alto impacto: el intento de asesinato a Charlie Kirk, la situación en Irán, el shutdown del gobierno de Estados Unidos, la elección de un nuevo Papa, y los incendios en Los Ángeles.

En la categoría de personas, se destacaron d4vd, Kendrick Lamar, Jimmy Kimmel, Tyler Robinson y el nuevo pontífice Pope Leo XIV. La lista de fallecimientos más buscados incluyó a Charlie Kirk, Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Michelle Trachtenberg y Diane Keaton.

El entretenimiento global se concentró en actores como Mikey Madison e Isabela Merced y en películas como Anora, Superman y Minecraft Movie. Entre canciones, los usuarios buscaron letras como DtMF de Bad Bunny y Ordinary de Alex Warren. Las series más consultadas fueron Monster: The Ed Gein Story, Squid Game 3 y Adolescence.

Los libros más buscados incluyeron Regretting You de Colleen Hoover y Onyx Storm de Rebecca Yarros. En podcasts, The Charlie Kirk Show encabezó las tendencias.

Deportes, recetas, videojuegos y hasta librerías: otras tendencias globales

En deportes, los nombres más buscados fueron Terence Crawford, Rory McIlroy, Shedeur Sanders, Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Hurts. Los equipos que generaron más consultas incluyeron PSG, Benfica, Toronto Blue Jays, Punjab Kings y Delhi Capitals.

En videojuegos, los usuarios se interesaron por Arc Raiders, Battlefield 6 y Clair Obscur: Expedition 33. En recetas, se destacaron Hot Honey, Chimichurri, Chia Pudding y White Chicken Chili.

Incluso las consultas de Google Maps revelaron curiosidad cultural: la Livraria Lello de Portugal, el Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires y estaciones como Kyoto Station encabezan las listas de lugares más buscados.

¿Qué te perdiste? El FOMO detrás de cada búsqueda

La publicación del informe mundial abre una pregunta inevitable: ¿cuántos de estos temas te pasaron por al lado sin darte cuenta? La lógica del FOMO domina gran parte de la vida digital y genera la sensación de que uno debe seguirlo todo para no quedar afuera.

Los rankings muestran que millones de personas se detuvieron en los mismos eventos. Desde el Mundial de Clubes hasta el estreno de Anora, pasando por fenómenos climáticos, crisis políticas o nuevos líderes religiosos, las tendencias revelan qué captó la atención global. También plantean un espejo: la necesidad de estar siempre actualizado crece, aunque muchas veces no resulte esencial.

La reflexión final apunta a la salud digital: identificar qué vale la pena seguir y qué conviene dejar pasar. En un año marcado por búsquedas intensas, la pregunta persiste: ¿cuánto de todo esto te generó FOMO sin que lo notes?