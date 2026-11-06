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Este domingo 9 de noviembre, el papa León XIV llegará a la Argentina en el marco de su itinerario oficial por Latinoamérica. El Dr. Francisco Caligiuri, presidente de la Organización Mundial de Protocolo (OMP), conversó con Radio LU12 AM680 sobre el protocolo que debe presentarse durante la visita.

“El punto de inflexión lo va a manejar la gente de protocolo del Vaticano. La forma de referirme al papa es su santidad porque es una forma respetuosa y que marca, que si bien es jefe de Estado, también es jefe de la Iglesia Católica. No todos estaremos de acuerdo con este pensamiento religioso, hoy en este mundo en el que convivimos tenemos una multiplicidad de situaciones religiosas. Estamos recibiendo a un jefe de Estado, por lo tanto debe tener todas las consideraciones, toda la seguridad y todo lo que acompaña a todos los jefes de Estado”, expuso Caligiuri en “La Decana de la Patagonia”.

“Estamos recibiendo quizás a una de las personas más influyentes hoy en el mundo entero”, marcó.

¿Besamanos o estrechar la mano?

Por otra parte, sobre el saludo a León XIV, manifestó: “Para los que puedan llegar a tener la posibilidad de acercarse al papa, que no es una situación muy fácil, hay dos cosas a tener en cuenta. La tradición, lo que muchos llaman el besamanos, el papa tiene el anillo del pescador y es la tradición de la Iglesia Católica besar el anillo del papa. Al papa no le agrada demasiado el tema del besamanos, como buen americano que es, prefiere una situación más formal que es estrecharle la mano”.

“Siguiendo las tradiciones protocolares mundiales, cuando estrecho la mano también hago una pequeña reverencia, no es que voy a hacer una reverencia como si fuese un saludo japonés. Es una pequeña inclinación, no muy grande, para mantener estas tradiciones”.

Respecto a la vestimenta, precisó: “Los hombres generalmente van a estar de formal etiqueta, saco y corbata. Hoy también está aceptado el saco sin corbata, los hombres no tenemos tanto problema. El problema mayor viene con las mujeres”.

En este sentido, explicó: “En las situaciones protocolares, lo correcto es que sea cubierta y de colores oscuros, si es negro, mejor. Aquéllos reinos que se llamaron protectores del Estado Vaticano en el momento de las guerras y demás, son aquellos que fueron privilegiados con una decisión que permitieron que las mujeres puedan vestirse de blanco frente a la presencia de la máxima autoridad del Iglesia y del Estado Vaticano”.

En cuanto a cómo debería ser el saludo con el presidente Javier Milei, Caligiuri expuso que “lo que correspondería es mantener las cuestiones formales, mantener las ubicaciones y las posiciones que correspondan, generalmente la gente de protocolo de Presidencia, conozco a varios y alguno de ellos ha sido alumno de nuestra licenciatura, debemos decir que se lo señalan. Pero nuestro actual presidente es bastante poco protocolar entonces no puedo predecir, porque les mentiría a ustedes y me mentiría a mí también, sobre cómo va a ser la reacción o la acción que va a tener nuestro presidente frente al santo padre cuando él esté aquí en nuestra tierra en ese encuentro”.

Por último, fue consultado sobre cómo se afronta una situación que quiebre los protocolos, sobre lo que mencionó: “Se resuelve como una cuestión casual. Estamos hablando de una visita auspiciosa que con mucho agrado hace el santo padre, no sólo a Argentina, sino toda esta tierra latinoamericana, con una visión muy especial de volver, de regresar a sus feligreses peruanos, de estar compartiendo con los amigos uruguayos. Entonces, se ponen todas las precauciones para que esa trasgresión sea una trasgresión leve y en esto trabaja muchísimo nuestra gente de protocolo de Presidencia de la Nación, como también trabaja muchísimo la gente del Vaticano”.

Además, recordó que la comitiva es “de casi 240 personas que van a trabajar a su lado, tienen una guardia de seguridad, el pontificio debe usar un chaleco de seguridad debajo de su vestimenta. Hay una serie de cuestiones que hacen también a proteger a esta importante figura frente a cualquier tipo de situación, lo que lleva a una movilización de seguridad muy importante, desde pensar en francotiradores, equipos especiales, policías, todo tipo de situación para este tipo de movilidad”.

“Recuerden también que, así como estamos hablando tan auspiciosamente de todo esto, ya tuvimos alguna experiencia en la historia respecto a atentados a papas, entonces uno extrema todas las cuestiones de seguridad”, cerró.