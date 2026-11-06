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La selección de básquet femenino de Santa Cruz terminó en el sexto puesto de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Entre sus integrantes estuvo Lucila Juárez, jugadora de Hispano Americano, quien tuvo actuaciones destacadas y fue elegida MVP en los encuentros frente a Aysén y Los Ríos.

En una entrevista con LU12 AM680, la joven repasó el recorrido del equipo en Valdivia y destacó la experiencia de representar a la provincia en una competencia que reúne a delegaciones de la Patagonia argentina y chilena.

El seleccionado comenzó el torneo con una victoria ante Aysén, en un partido que tuvo un inicio parejo, pero en el que Santa Cruz logró establecer una diferencia cercana a los 30 puntos. Luego sufrió una derrota frente a Río Negro y cayó ante Ñuble por e12 puntos, resultado que complicó sus posibilidades de avanzar a las semifinales.

Uno de los partidos más intensos fue el que disputaron frente a Los Ríos. Con el estadio colmado y el público local alentando constantemente, las santacruceñas consiguieron una ajustada victoria por tres puntos. Juárez recordó especialmente el clima que se vivió durante el encuentro y contó que, al ejecutar tiros libres en los últimos ocho segundos, el ruido de las tribunas le impedía escuchar con claridad. El triunfo les permitió acceder al partido por el quinto puesto, en el que finalmente cayeron ante Chubut.

El plantel estuvo integrado mayoritariamente por jugadoras de Río Gallegos, aunque también contó con representantes de Cañadón, Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Turbio y una deportista oriunda de la capital provincial que actualmente reside en Puerto Madryn. La preparación incluyó concentraciones en Puerto Santa Cruz, Puerto Deseado y Río Gallegos.

En cuanto a su trayectoria, Juárez comenzó a jugar al básquet en Independiente y luego se incorporó a Hispano Americano, durante la categoría U13, y continuó allí su formación. Según explicó, el cambio también estuvo relacionado con la escasa cantidad de chicas que practicaban la disciplina en su anterior club.

Lucila controla la pelota ante la marca de su rival en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Actualmente cursa el nivel secundario y todavía no definió qué carrera estudiará ni dónde continuará su formación. Sin embargo, tiene claro que quiere seguir jugando al básquet y contempla la posibilidad de trasladarse a otra ciudad para combinar los estudios con la actividad deportiva. Como referencia, mencionó a excompañeras que actualmente estudian y juegan en Ferro, en Buenos Aires.

Entre sus próximos compromisos figura el Final Four U17, previsto para los días 21 y 22 de noviembre en Punta Arenas. Allí, Hispano deberá enfrentarse a equipos con jugadoras de hasta 18 años, mientras que su plantel cuenta con deportistas de hasta 16, una diferencia que puede representar una exigencia adicional.

Durante la entrevista, Lucila también destacó el acompañamiento de su familia en los Juegos. Aunque no pudieron viajar a Chile, siguieron los partidos a través de las transmisiones y se comunicaron con ella después de cada presentación. Su papá, el entrenador Germán Juárez. además, le acercó observaciones y correcciones sobre su desempeño.

La basquetbolista reconoció que a veces siente frustración cuando los resultados no son los esperados, pero procura dejar atrás cada partido y concentrarse en el siguiente desafío. Esa actitud será importante de cara a los próximos compromisos y a la posibilidad de volver a integrar el seleccionado provincial.

La jugadora de Hispano ya se prepara para frontar el Final Four en Punta Arenas.

Juárez todavía tiene una oportunidad más de participar en los Juegos Binacionales de la Araucanía, cuya próxima edición tendrá a Santa Cruz como sede. La posibilidad de representar nuevamente a la provincia, esta vez ante su público, aparece como otro objetivo en el horizonte de una jugadora que busca seguir creciendo dentro del básquet.