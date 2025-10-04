Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven piloto argentino Franco Colapinto vivió una jornada complicada en el circuito de Marina Bay durante la clasificación del GP de Singapur. Con un tiempo que lo ubicó en la 18ª posición, Colapinto quedó fuera de la Q2 y no tendrá un lugar privilegiado en la parrilla de salida de la carrera.

Una clasificación marcada por la dificultad del circuito

El GP de Singapur se caracteriza por ser uno de los trazados más exigentes del calendario de Fórmula 1, con curvas técnicas y un trazado urbano que pone a prueba la precisión de los pilotos. En este escenario, Colapinto no logró encontrar la vuelta rápida que le permitiera superar la primera ronda de clasificación.

El circuito de Marina Bay en Singapur de noche.

Los eliminados de la Q1

La primera fase de la clasificación dejó fuera a varios pilotos importantes:

16° – Gabriel Bortoleto

17° – Lance Stroll

18° – Franco Colapinto

19° – Esteban Ocon

20° – Pierre Gasly

Objetivo: remontada en la carrera

A pesar del revés en la Q1, Colapinto buscará recuperar posiciones en la carrera del domingo. Con estrategias de neumáticos y una conducción agresiva, el piloto de 21 años intentará avanzar desde la parte baja de la parrilla y sumar puntos importantes para el campeonato.