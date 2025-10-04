Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un circuito urbano bajo intensidad lumínica

El Marina Bay Street Circuit es un circuito urbano que se monta cada año en el centro de Singapur. Se caracteriza por ser un trazado callejero, con muros muy próximos, curvas cerradas y una longitud cercana a los 5 kilómetros. Su recorrido incluye más de 60 vueltas y combina sectores lentos con zonas de aceleración corta, lo que exige precisión milimétrica a los pilotos.

Estas características lo convierten en uno de los circuitos más técnicos y complejos del calendario, donde cada error puede costar caro.

¿Por qué es uno de los circuitos más complejos del campeonato?

Varios factores intervienen para que Singapur sea considerada la cita más dura de la temporada:

Densidad de curvas y dificultad técnica. El trazado cuenta con numerosas curvas lentas, cambios de dirección constantes y frenadas exigentes. En un circuito urbano no hay escapatorias amplias: los muros están muy cerca, y un mínimo error puede terminar en un accidente o abandono. Calor y humedad extremos. Singapur tiene un clima tropical con temperaturas que rondan los 30 °C y una humedad altísima. Dentro del cockpit, los pilotos llegan a soportar sensaciones térmicas de hasta 50 °C, lo que provoca un desgaste físico intenso, pérdida de líquidos y un riesgo elevado de deshidratación. En 2025, la FIA declaró por primera vez una carrera como “heat hazard” (riesgo por calor) para este Gran Premio. Correr de noche: estrategia y espectáculo. El GP de Singapur es una de las pocas carreras nocturnas de la Fórmula 1. Bajo potentes focos que iluminan cada curva, se busca tanto un mejor horario televisivo para Europa como mitigar el calor directo del sol. Sin embargo, la humedad y las temperaturas elevadas siguen siendo un desafío incluso en horario nocturno. Entrenamientos más exigentes. Los pilotos deben realizar entrenamientos físicos y mentales específicos para resistir el calor extremo. Se preparan con simulaciones de carrera en condiciones de alta temperatura y diseñan estrategias de hidratación rigurosas. También los equipos trabajan en la refrigeración del coche, el equilibrio térmico y la gestión de neumáticos en condiciones tan exigentes.

Equipamiento especial: trajes de refrigeración y sistemas auxiliares

Para combatir el calor, los pilotos utilizan chalecos de enfriamiento que hacen circular líquido frío por su interior, ayudando a mantener estable la temperatura corporal. Estos trajes se autorizaron oficialmente en carreras con condiciones de “riesgo por calor”, como Singapur 2025. Además, los equipos emplean soluciones de ingeniería para refrigerar los frenos, motor y sistemas electrónicos.

Aun así, no todos los pilotos se sienten cómodos con estos sistemas, ya que pueden resultar pesados o incómodos durante la conducción.

Los trajes refrigerados para los pilotos de F1 en Singapur

Datos curiosos y récords del GP de Singapur

Fue el primer Gran Premio nocturno de la historia de la Fórmula 1.

El circuito utiliza un sistema de iluminación especial que adapta la intensidad de los focos a cada sector del trazado.

En casi todas sus ediciones se ha desplegado el auto de seguridad, debido a la alta probabilidad de incidentes en un circuito urbano.

Sebastian Vettel es el piloto con más victorias en Singapur, con cinco triunfos.

En 2023, Carlos Sainz ganó con Ferrari, rompiendo una racha de victorias de Red Bull.

En 2024, el ganador fue Lando Norris, con McLaren, quien partió desde la pole y lideró toda la carrera.

El circuito de Marina Bay en Singapur de noche.

Lando Norris y McLaren, los últimos vencedores

La última edición del Gran Premio de Singapur, disputada en 2024, fue ganada por Lando Norris. El británico, al volante de su McLaren, dominó de principio a fin una carrera marcada por el calor, la humedad y la alta exigencia física. Su victoria confirmó a Singapur como uno de los escenarios más impredecibles y desafiantes del campeonato.

El GP de Singapur es más que una carrera: es una prueba de resistencia, precisión y concentración donde cada curva pone a prueba los límites de los pilotos y las máquinas. Correr bajo las luces de Marina Bay es un privilegio reservado para los más preparados.

Lando Norris junto a todo el equipo Mc Laren.

Cómo se prepara Colapinto para la clasificación

Franco Colapinto ha diseñado una rutina especial para enfrentar la exigente clasificación en Marina Bay, consciente de que el más mínimo error puede costar caro en un circuito urbano con muros tan próximos. Ha reforzado su preparación física con sesiones específicas de entrenamiento al calor para aclimatar el cuerpo a las altas temperaturas y la humedad extrema.

Además, forma parte de un protocolo del equipo Alpine que incluye baños de hielo antes y después de cada sesión en pista, el uso de “paquetes de hielo” localizados para recuperación rápida, y bebidas especiales para evitar la deshidratación y estabilizar el ritmo cardíaco. También adapta sus horarios de descanso, buscando mitigar los efectos del jet-lag por los cambios horarios, y trabaja con simulaciones que replican las condiciones de la clasificación nocturna, para estar mentalmente preparado al momento de salir a pista.

La preparación física es exigida y requiere una organización muy precisa para que los pilotos puedan correr sin mayores riesgos.