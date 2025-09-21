Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto argentino Franco Colapinto, representante de Alpine en la Fórmula 1, vivió una jornada complicada en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, donde finalizó en el puesto 19 tras un incidente con el tailandés Alexander Albon de Williams. El toque se produjo cuando Colapinto se encontraba en su mejor momento de la carrera, logrando estar en la posición 13, pero luego de los dos ingresos a boxes quedó relegado hasta la última posición.

“Si perdí todo, salí de boxes ya con flat spots, con la goma toda bloqueada del trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude. Buena largada, pasé a varios autos. Después el ritmo. No tenemos el auto. Es bastante simple. No tenemos ritmo para ir adelante”, expresó Colapinto tras la carrera.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 tuvo como protagonista al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien logró su cuarto triunfo de la temporada, seguido por el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz (Ferrari). La jornada también estuvo marcada por el abandono del líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quien chocó tempranamente tras perder el control de su monoplaza.

Sobre su actuación, Colapinto agregó: “Una carrera difícil, trabajar para la próxima. Hice las cosas bastante bien de mi lado y esperar que mejoremos. Es una pena haber roto el auto. Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar. Hay que seguir mejorando detalles y áreas como equipo”.

El piloto argentino ahora buscará aprender de esta experiencia y enfocarse en mejorar el rendimiento de Alpine en las próximas competencias, con la mira puesta en seguir sumando experiencia y consolidarse dentro de la Fórmula 1.

