Tras quedar en el puesto 11 del GP de Países Bajos, Franco Colapinto destacó que “aprovecharon bien las oportunidades” pero que “les faltó hacer un mejor trabajo de equipo”. Sin embargo, Colapinto consideró que “fue una buena carrera”.

A pesar de su notable performance en la que superó a varios pilotos, el argentino quedó una posición por detrás del 10° puesto y no logró sumar puntos. “Era muy fácil hacerme sumar un punto por lo menos y estoy mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho. Hubiera sido bastante simple”, enfatizó el corredor tras quedar en el puesto 11. “También, fue un buen finde semana. Estoy mas consistente con el auto, mas cómodo”, expresó sobre sus sensaciones personales.

El Gran Premio de Países Bajos lo ganó Oscar Piastri seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar. En una carrera notablemente cambiante en Zandvoort, el australiano de McLaren lideró de principio a fin y estiró su ventaja en la cima del Campeonato de la Fórmula 1. Lando Norris lo atacó durante gran parte de las 72 vueltas, pero falló su monoplaza sobre el final y tuvo que abandonar. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls) completaron el podio.

Franco Colapinto realizó una solvente actuación en la que se vio perjudicado en dos oportunidades por el Safety Car. En pista, el piloto argentino mostró sus cualidades al lograr varios adelantamientos: en la recta principal sobre Pierre Gasly en dos oportunidades y en la curva tres sobre Gabriel Bortoleto (Sauber) y Nico Hülkenberg (Sauber), los más destacados. El pilarense recuperó varias posiciones sobre el final y quedó en el 11° lugar, en lo que fue su mejor actuación con la escudería francesa.

