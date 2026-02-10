En la previa del debate por la reforma laboral

Un incendio se desató este martes poco antes del mediodía en el Palacio Legislativo, más precisamente en el despacho 614 del cuarto piso del Senado de la Nación, correspondiente a la senadora nacional por Chubut, Andrea Marcela Cristina (PRO). El siniestro provocó la intoxicación de seis personas y obligó a un amplio operativo de emergencia en la zona.

Según las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto técnico en una pava eléctrica que habría quedado enchufada dentro de la oficina. Las llamas consumieron por completo el despacho de la legisladora de 35 años, aunque no se registraron daños en otras áreas del edificio.

Como consecuencia del incendio en el Senado, seis empleados de maestranza resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono mientras intentaban controlar la situación o evacuar el sector afectado.

El SAME asistió a las víctimas en la entrada ubicada en Hipólito Yrigoyen 1849, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos. Entre los afectados se encuentran al menos dos mujeres de 44 años y un joven de 19, además de otras tres personas cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente.

Todos recibieron oxígeno en el lugar y, debido a la gravedad del cuadro clínico, dos de ellos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía para una observación más exhaustiva. El resto permaneció en el lugar tras ser estabilizado por el personal médico.

Bomberos y personal del SAME trabajan en el cuarto piso del Senado tras el incendio que dejó seis empleados intoxicados.

La alarma de incendio permitió una rápida intervención de los equipos de seguridad interna del Senado, el SAME y los Bomberos de la Ciudad, lo que evitó que las llamas se propagaran a despachos vecinos.

El operativo generó restricciones momentáneas en el tránsito sobre la calle Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos, mientras trabajaban las dotaciones de emergencia y se realizaban tareas de ventilación y control del humo.

Fuentes parlamentarias indicaron que el resto del edificio no sufrió daños estructurales y que el incendio fue controlado en pocos minutos, aunque la oficina de la senadora Cristina quedó totalmente destruida.

Peritos trabajan en el lugar para determinar con precisión cómo se inició el fuego y descartar otras hipótesis. El sector afectado permanece bajo revisión técnica mientras se realizan tareas de limpieza y verificación de daños.

La senadora chubutense vuelve así a ser noticia, aunque esta vez no por su actividad parlamentaria, sino por un incidente que puso en alerta a todo el Congreso en una semana clave para el debate legislativo

El incendio, en la previa del debate por la reforma laboral

El episodio ocurrió en la jornada previa al tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara alta, una iniciativa clave impulsada por el Poder Ejecutivo.

A pesar del siniestro, las actividades legislativas no se interrumpieron. Desde el Senado confirmaron que la reunión de Labor Parlamentaria prevista para la tarde se mantuvo sin modificaciones, al igual que la sesión extraordinaria convocada para el miércoles.

Mientras los bomberos trabajaban en el cuarto piso y las mangueras cruzaban los pasillos, las negociaciones políticas continuaban. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó una reunión con legisladores dialoguistas para avanzar en la redacción final de la reforma laboral.

Del encuentro participaron, entre otros, Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), además de representantes alineados con gobernadores provinciales como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones). También estuvieron presentes Edith Terenzi y Beatriz Ávila.

Según trascendió, aún restan definir artículos sensibles del proyecto, incluida la cuestión vinculada al impuesto a las Ganancias. “Lo importante es que el objetivo de la ley está bien y buscamos los consensos para llegar al miércoles”, expresó Vischi al término de la reunión.

Por su parte, Bullrich señaló que los cambios al texto se darán a conocer antes de la sesión: “Estamos todavía terminando el debate”.