La investigación por el crimen de Valeria Schwab, la mujer de 38 años hallada sin vida en enero en una zona de barrancos del cerro Chenque, ingresó en una etapa decisiva tras la confirmación oficial de la principal hipótesis del caso. En una conferencia de prensa brindada este martes en Comodoro Rivadavia, autoridades del Ministerio Público Fiscal detallaron que el ataque fue cometido por un hombre que, al día siguiente del hecho, se suicidó, cerrando así una línea central de la pesquisa que había generado una fuerte conmoción social en la ciudad.

La hipótesis fue anticipada esa misma jornada en que el hombre se quitó la vida por el portal de noticias chubutense ADNSUR, aunque posteriormente había sido desmentida por las propias autoridades judiciales que este martes debieron confirmar como cierta.

La fiscal general María Laura Blanco y el fiscal jefe Cristian Olazábal fueron los encargados de exponer públicamente los avances de la causa, luego de semanas de trabajo intenso que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y pruebas científicas. Ambos ratificaron que los elementos reunidos permiten afirmar, con un alto grado de certeza, que el agresor actuó solo y que se quitó la vida horas después del homicidio.

El fiscal jefe Cristian Olazabal y la fiscal general María Laura Blanco. FOTO: ADNSUR

Según la reconstrucción oficial, Valeria Schwab había salido de su domicilio el martes 13 de enero alrededor de las 21.50 para realizar una caminata habitual por distintos puntos de la ciudad. En su recorrido transitó por avenida Ducós, la zona de Las Torres y sectores del paseo costero, una rutina que, de acuerdo con los investigadores, solía repetir. La última comunicación con su familia se produjo cerca de las 23 horas, cuando envió un mensaje indicando que regresaba a su casa. A partir de ese momento, no volvió a responder llamados ni mensajes, lo que encendió la alarma entre sus allegados.

Valeria Schwab, la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia.

Ante la ausencia de noticias, familiares y personas cercanas iniciaron una búsqueda que los condujo a un sector de barrancos próximo al antiguo cementerio, en el cerro Chenque. En ese lugar, primero hallaron una zapatilla que pertenecía a Valeria y, poco después, su cuerpo sin vida, dando inicio a una investigación que conmocionó a Comodoro Rivadavia y a toda la región.

El cuerpo de Valeria fue hallado por familiares y amigos, en un sector de barrancos próximo al antiguo cementerio, en el cerro Chenque de Comodoro Rivadavia. FOTO: ADNSUR

Blanco explicó que el análisis minucioso de cámaras de seguridad permitió establecer que una persona cruzó la ruta al mismo tiempo que Valeria y fue vista en inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque. A esa información se sumaron testimonios clave y, principalmente, pruebas científicas determinantes. El ADN hallado debajo de las uñas de la víctima y en otros hisopados realizados durante la investigación permitió vincular de manera contundente a esa persona con el hecho.

El hombre fue identificado como Jonathan Mario C., de 34 años, quien fue encontrado muerto por suicidio al día siguiente del crimen en una vivienda de Comodoro Rivadavia donde trabajaba como albañil. De acuerdo con lo informado por la fiscalía, el cuerpo presentaba rasguños y otras lesiones compatibles con un forcejeo, elementos que reforzaron la hipótesis de su participación directa en el ataque a Valeria Schwab.

Durante la conferencia, Blanco remarcó que hasta el momento no se detectaron perfiles genéticos de otras personas en las evidencias recolectadas y que, si bien la investigación continúa abierta y no se descarta formalmente ninguna línea, las pruebas científicas reunidas permiten afirmar que el autor del crimen fue el hombre que luego se quitó la vida. En ese sentido, sostuvo que el trabajo pericial fue exhaustivo y que los resultados obtenidos brindan un respaldo sólido a la hipótesis principal.

Asimismo, según pudo conocer La Opinión Austral, la fiscal general María Laura Blanco debió reconocer que cuando desmintió lo publicado por ADNSUR no poseía en su poder todas las pruebas que implicaban al acusado.

“Se ha encontrado ADN de esta persona en las uñas de Valeria, también ADN en las zonas genitales, en los hisopados que se tomaron en la autopsia. También en las últimas, encontramos ADN de Valeria”, dijo Blanco.

“Es una prueba muy contundente, científica, que no deja dudas y por eso recién hoy podemos dar esta información”, agregó y remarcó que “hasta ahora eran conjeturas, posibilidades, muchos indicios teníamos de esta persona. Era la hipótesis más probable. Esta evidencia tiene otra contundencia”.

“No se encontró ADN de ninguna otra persona, se encontró un único perfil que se corresponde con esta persona. Construir la autoría de un caso implica un análisis de todas las pruebas que tenemos, de todas las evidencias y hacer una especie de rompecabezas. En este caso la prueba científica, nos da que no hay perfil identificado de otra persona”, sostuvo en declaraciones citadas por ADNSUR.

“Tenemos los resultados de la prueba de ADN y podemos dar conclusiones serias del caso. Se confirma la hipótesis que se venia barajando hasta el momento. El autor del hecho es el que se suicidó al otro día”, enfatizó la fiscal.

Jessica, la hermana de la víctima. FOTO: ADNSUR.

La causa sigue en curso, con peritajes complementarios y análisis técnicos destinados a completar la reconstrucción del hecho en todos sus detalles. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el objetivo es dejar plenamente esclarecido lo ocurrido y dar respuestas claras a la familia de la víctima y a la sociedad, que siguió el caso con profunda atención y sensibilidad.

En tanto, familiares y amigos de Valeria convocaron a principios de semana una marcha para este viernes, día en que se cumple un mes del femicidio.