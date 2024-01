Hace unos días, se realizó la sexta gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe). En la placa se encontraba Joel Ojeda, pero él, anteriormente, no estaba nominado, sino que, en su lugar, había quedado Martín Ku. Todas las semanas, se lleva a cabo la “salvación del líder” y, en esta oportunidad, Lisandro “Licha” Navarro fue la persona que terminó ocupando el puesto. Él, tomó la decisión de ayudar a Martín y poner a Joel. A raíz de esto, se generó una escandalosa discusión entre Ojeda y Navarro.

Los picantes dichos de Joel de Gran Hermano a Lisandro Navarro

Joel, fue salvado y expresó: “Ahora, empieza un nuevo juego para mí”.

Luego, sus compañeros lo felicitaron y, ese mismo momento, no dudó en enfrentar a Licha.

“Me da bronca la falsedad”, le dijo al líder. Ante esto, Lisandro le respondió: “Te elegí porque sos la persona con la que menos afinidad”, y, aseguró: “Estaba entre vos y Rosina“.

Pero, Joel no se quedó conforme con su respuesta y dijo delante de sus “hermanitos”: “Me vino a decir que me puso en placa para sacarte a vos (por Agostina) y me pareció muy caradura”.

Para calmar el ambiente, Navarro comentó: “Te pido disculpas si dije algo que no te gustó. Quizás, no tendría que haber dado ninguna explicación y listo”.

Inesperado cambio de reglas en Gran Hermano: ¿Cómo será la séptima gala de expulsión?

Durante el debate, Santiago del Moro anunció que iba a volver a sonar el teléfono rojo dentro de la casa. En esta ocasión, lo atendió Bautista Mescia. En consecuencia, el conductor le informó a los jugadores que “cambió el reglamento” y esto los desestabilizó.

Todos los detalles sobre el escandaloso cambio de reglas en Gran Hermano

Primero, Santiago confirmó que, esta semana, todos caían en placa.

Luego, les dijo que “habrá doble eliminación. Un participante se irá el domingo 28 y otro el lunes 29″, pero, eso no es todo, sino que añadió: “El voto va a ser positivo”, es decir, lo televidentes elegirán a quiénes quieren que sigan dentro de la competencia.

Por otro lado, con respecto a la prueba del líder, comentó que “se hará el martes 23 y la persona que la gane saldrá de la placa”. Además, la gala de nominación se llevará a cabo el miércoles 24 y, en esta ocasión, el voto será positivo. Esto quiere decir, que los jugadores tendrán que elegir a las personas que quieran que continúen en el reality.

Todos los expulsados de Gran Hermano 2023/2024

Hernan Ontivero

Axel Klekaylo

Williams “El Paisa” López

Isabel De Negri

Catalina Gorostidi

Florencia Cabrera

Leé más notas de La Opinión Austral