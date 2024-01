Todos los nominados a los premios Oscar 2024 Oppenheimer se perfila como la gran favorita de la terna con un total de 14 nominaciones. Conocé todos los nominados a los premios Oscar por la Academia del Cine de Hollywood, con las candidatas a mejor película, mejor dirección, mejor actor y actriz protagonista. Las favoritas.

Este martes 23 de enero, se dieron a conocer las lista de las películas nominadas a los Oscar 2024, los cuales se entregarán el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde el actor y comediante Jimmy Kimmel será el maestro de ceremonias.

Por primera vez en la historia de la premiación, la entrega de estatuillas se llevará a cabo durante la tarde, en vez del horario nocturno que acostumbra. Será a las 4:00 pm (hora del pacífico) y terminará a las 7:30 pm. Para Latinoamérica, estos son los horarios en los que podrán verse los Premios Oscar 2024.

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 8:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 10:00 p.m.

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 11:00 p.m.

En lo que respecta a los nominados, Oppenheimer se destaca del resto con un total de 14 nominaciones, incluyendo Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Actriz de Reparto. Esta edición podría marcar la primera vez que Christopher Nolan se alce con la codiciada estatuilla.

En segundo lugar de la terna se encuentra Poor Things de Yorgos Lanthimos con 12 nominaciones. La cinta protagonizada por Emma Stone que narra la historia de una mujer que es regresada a la vida por un científico loco, también dio mucho de qué hablar en premiaciones anteriores como los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, además, podría significar el segundo Oscar como Actriz Principal para Emma Stone.

A continuación, la lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2024:

Mejor película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor actor

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor actriz

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Poor Things

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da/Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor corto animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor cortometraje

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Mejor score original

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor guión adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor guión original

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Mejor película animada

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Cinematografía

Edward Lachman, El Conde

Rodrigo Prieto, Killers of the Flower Moon

Matthew Libatique, Maestro

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Robbie Ryan, Poor Things

Mejor director

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan, Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Mejor documental

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Mejor corto documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Mejor edición

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor película internacional

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teachers’ Lounge

The Zone of Interest

Mejor canción original

‘The Fire Inside’, Flamin’ Hot

‘I’m Just Ken’, Barbie

‘It Never Went Away’, American Symphony

‘Wahzhazhe (A Song for My People)’, Killers of the Flower Moon

‘What Was I Made For?’, Barbie

Mejor diseño de producción

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor sonido

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Mejores efectos visuales

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

PREMIOS HONORÍFICOS:

Angela Bassett, Mel Brooks, Carol Littleton y Michelle Satter recibieron su estatuilla honorífica en los Governors Awards celebrados el 9 de enero.

Oscars 2024: la lista de los filmes candidatos para llevarse la preciada estatuilla de oro

American Fiction

“American Fiction” narra la historia de Thelonious “Monk” Ellison, un escritor cuya carrera se ha estancado porque su obra no es considerada “suficientemente negra”.

Entonces, harto de que la clase dirigente se beneficie del entretenimiento basado en tópicos manidos y ofensivos, este novelista frustrado utiliza un seudónimo para escribir su propio libro “negro”, un texto que lo lleva al corazón de la hipocresía y la locura que dice despreciar.

No obstante, el éxito inmediato del libro lo obliga a profundizar en su supuesta identidad y pone en tela de juicio sus estrechas concepciones del mundo.

Anatomy of a Fall

Anatomy of a Fall fue una de las grandes películas del 2023 (que llegan a México y Latinoamérica este año) y fue la gran sorpresa de los Globos de Oro, donde venció a películas como Barbie, Oppenheimer y Poor Things de manera inesperada, pero muy merecida.

Anatomía de una caída comienza cuando un hombre llamado Samuel es encontrado muerto fuera de una casa en la que se encontraba con su esposa, Sandra, y su hijo de 11 años.

La muerte de Samuel parece sospechosa y no se puede determinar a ciencia cierta si fue un suicidio o si alguien lo mató intencionalmente, y esto lleva a que Sandra se convierta en sospechosa, acusada de haber asesinado a su esposo y enviada a juicio.

Barbie

Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad.

The Holdovers o Los que se quedan

Obligado a pasar las vacaciones de Navidad con un puñado de estudiantes, un profesor antipático en una escuela preparatoria desarrolla un vínculo improbable con un alborotador inteligente y la jefa de cocina.

Los Asesinos de la Luna o Killers of the Flower Moon

La nueva película de Martin Scorsese y donde participa el mexicano cinefotógrafo Rodrigo Prieto. Aunque quizá no ha sido mediática al igual que algunos de sus pasados filmes, como ‘Los infiltrados’ o ‘El lobo de Wall Street’, este título lleva cerca de 100 premios, entre ellos los otorgados por críticos de Boston y Nueva York, así como cerca de 300 nominaciones, incluidas la de los Productores y Globos de Oro.

Maestro

Dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, “Maestro” es una película biográfica de Netflix que se basa en la vida de Leonard Bernstein, el legendario director de orquesta que compuso la música de “West Side Story”, espectáculo de Broadway de 1957. Además, se centra en su historia de amor con Felicia Montealegre. Su romance es tan apasionado como complejo y tumultuoso.

Oppenheimer

Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente general Leslie Groves designa al físico J. Robert Oppenheimer para un grupo de trabajo que está desarrollando el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo consiste en fabricar la primera bomba atómica.

Past Lives o Vidas pasadas

Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con mucha afinidad, se separan después de que la familia de Nora emigra de Corea del Sur. Décadas más tarde, se reencuentran en una fatídica semana donde se enfrentan al destino, al amor y a las decisiones.

Poor Things o Pobres criaturas

El Dr. Godwin resucita a la bella Bella Baxter para que aprenda a su lado. Sin embargo, ella huye en compañía de un abogado porque quiere recorrer el mundo, sedienta de deseo de igualdad y libertad.

The Zone of Interest o Zona de interés

Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, trata de construir una vida familiar idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. La situación se tuerce cuando Höss sospecha que su mujer es infiel.