Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las transferencias automáticas y no automáticas de la Nación a los 24 distritos ascendieron en 2025 a un total de $62,8 billones, con un incremento nominal del 44,4% respecto del nivel de 2024 que, al ser levemente superior a la inflación promedio proyectada, representó un alza del 2,6% en términos reales informó el medio BAE Negocios.

El monto surge de sumar los $60.285.191 millones de transferencias automáticas (Coparticipación, leyes especiales y compensaciones por el Consenso Fiscal) y $2.492.543 millones de las discrecionales o no automáticas, con una gran disparidad interna, ya que la Ciudad de Buenos Aires concentró dentro de estas últimas el 47%, a raíz del pago de la medida cautelar de la Corte Suprema, por las sumas detraídas desde agosto de 2020 en concepto de Coparticipación.

Subejecución de los ATN

Al respecto, se observó una subejecución en la distribución de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reflejado en que el año terminó con $740.536 millones que no llegaron a las arcas provinciales.

El cuadro con información del ministerio de Economía de la Nación. En la primera imagen, lo que significó per cápita. En la segunda, los aportes en millones de pesos.

De acuerdo con el análisis de la consultora Politikon Chaco, de un total del Fondo de ATN de $948.036 millones (conformado con el 1% de la masa de recursos coparticipables), solo se pagaron $207.500 millones, el 21,9% de ejecución.

De las 24 jurisdicciones subnacionales, nueve no recibieron un solo peso en concepto de ATN a lo largo del año pasado: CABA, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Entre las quince que fueron receptoras de aportes, se evidencia una gran disparidad, con los dos extremos de Tucumán, con $35.000 millones, y Corrientes, con $1.500 millones.

En el medio de tucumanos y correntinos se ubicaron Entre Ríos, Misiones y Salta (cada una con $19.000 millones), Chaco y Neuquén (las dos con $18.000 millones), Catamarca ($17.500 millones), Chubut ($16.500 millones), Santa Fe ($12.000 millones), Buenos Aires ($10.000 millones), Santa Cruz ($8.000 millones), San Juan ($6.000 millones), Río Negro ($5.000 millones) y Mendoza ($3.000 millones).

Transferencias automáticas

Las transferencias automáticas son las más importantes por su volumen de recursos, ya que representaron en 2025 el 96,03% del total.

En el caso de los recursos de Coparticipación, al tratarse de asignaciones automáticas prestablecidas, todos los distritos finalizaron el año sin variaciones reales respecto de 2024, pero con realidades diferentes en los otros ítems, como leyes especiales (monotributo, IVA de Seguridad Social, Combustibles Líquidos, Régimen de Energía Eléctrica) y el Consenso Fiscal.

Por tal razón, el total de transferencias automáticas tuvo una mejora a valores constantes del 1,7%, debido al incremento del 3,5% en los fondos de leyes especiales y del 79,7% en las compensaciones del consenso creado en 2017.

“Al medir en moneda constante, el 2025 cerró con mejoras frente a 2024 pero quedó por debajo de todos los años desde 2018 a 2023; lo mismo ocurre al observar solamente los envíos por Coparticipación”, indicó Politikon Chaco.

Cómo fue el reparto

Con la excepción de Santa Fe, que finalizó con los números en equilibrio real, todas las jurisdicciones registraron mejoras en relación con 2024, aunque con diferentes proporciones.

Los distritos con mayores porcentajes de crecimiento real fueron Salta (4,3%), Buenos Aires (3,9%). Misiones (2,3%), Tucumán (2,2%), Neuquén (2,1%) y Corrientes (1,7%).

Por debajo del promedio se ubicaron Mendoza (1,5%), Chaco (1,4%), Santiago del Estero y Chubut (1,3% cada una), Jujuy (1,2%), San Juan y Río Negro (ambas con 0,9%), Formosa y Tierra del Fuego (0,7%), Catamarca y La Rioja (0,5%), Santa Cruz y Entre Ríos (0,4%), CABA y San Luis (0,2%), La Pampa y Córdoba (0,1%).