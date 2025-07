Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la fase clasificatoria concluida, ya están definidos los emparejamientos de los cuartos de final del Torneo Eduardo ‘Topo’ Montiel, uno de los torneos más convocantes del futsal local. Las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 entran en la recta final del certamen organizado por la Liga de Fútbol Sur, que se juega íntegramente en los gimnasios del Boxing Club y el Secundario 7 (LADVOCAT).

La expectativa es alta: 24 equipos buscarán el pase a las semifinales durante este fin de semana y los días subsiguientes. La intensidad y paridad que se vivió en la fase regular anticipa partidos vibrantes, con varios clásicos y duelos entre clubes históricos de la ciudad.

Sub 15

Los cuartos de final de la categoría Sub 15 comenzarán este viernes 25 de julio a las 17:30, con el choque entre Boxing Club A y Unión Santacruceña, en el gimnasio del albiverde. El sábado continuará la acción con un interesante duelo entre Talleres y La Doce, programado para las 22:30.

La jornada dominical, en tanto, ofrecerá dos encuentros más: La Academia se enfrentará a Olimpia Futsal a las 14:20, y luego será el turno de Hispano Americano, que medirá fuerzas con Boxing Club B a partir de las 16:30. Ambos cotejos se disputarán en el gimnasio del Secundario 7.

Fotos: Departamento de Futsal Rgl

Sub 17

La Sub 17 también promete partidos muy disputados. Este sábado 26, desde las 17:30, El Tehuelche enfrentará a Unión Santacruceña, mientras que a las 19:00 se verán las caras Talleres y Olimpia Futsal, dos equipos con presente sólido y buenos rendimientos en la fase regular.

El domingo 27 a las 12:30, La Academia buscará su lugar en semis frente a Alumni Futsal, en un cruce de estilos. La última llave de esta división se jugará el martes 29 de julio a las 22:15, cuando Boxing Club reciba a Unión Santacruceña B en su cancha.

Sub 20:

Por el lado de la categoría Sub 20, los cruces comenzaron este viernes en el Boxing Club. A las 19:00, Unión Santacruceña se midió ante Diablos Rojos, y a las 20:30 jugaron El Tehuelche y Pelusa Futsal.

Los últimos dos partidos de cuartos se jugarán el lunes 28 y el jueves 31 de julio, ambos en el gimnasio del Boxing: el primero será a las 22:15 entre Opción Joven y Boxing Club, y el segundo en el mismo horario entre SDC Patagonia y La Academia, cerrando así la grilla de aspirantes al título.

Más que una copa

La Copa ‘Topo’ Montiel lleva el nombre del recordado dirigente y referente del futsal de Río Gallegos, y representa un homenaje que año a año se transforma en una verdadera fiesta del deporte local. Con participación masiva de clubes y divisiones, el torneo se consolidó como uno de los principales espacios de desarrollo juvenil en la ciudad.

El nivel competitivo, el compromiso de los cuerpos técnicos y el acompañamiento de las familias hacen de este certamen mucho más que una competencia: es un punto de encuentro, de formación y de memoria para quienes construyen el futsal desde lo cotidiano.