En la última emisión de “La Voz Argentina 2025” (Telefe), se presentó Simón Rosell, oriundo de Montes de Oca, Santa Fe; el joven interpretó “Zamba para olvidar” y, aunque no logró que los jurados giraran sus sillas para sumarlo a sus equipos, sorprendió al revelar un dato inesperado sobre su familia: es primo de uno de los arqueros más emblemáticos de Boca Juniors.

Tras finalizar su performance, recibió la devolución de los coaches. “¿De dónde sos?”, le preguntó Soledad Pastorutti. “Soy de un pueblo muy pequeño, cerca del tuyo, se llama Montes de Oca”, respondió Simón. “Conozco Montes de Oca, del pueblo del Pato Abbondanzieri”, recordó La Sole; “Sí, es mi primo”, reveló el participante. “¡No me digas! Mandale un beso”, manifestó la cantante, sorprendida por el vínculo.

Luego, fue el turno de Lali Espósito, quien le dio una devolución honesta y sensible al joven que quedó fuera del certamen. “ Te vas a enojar, Simo, conmigo, con razón. Fue tan original y experimental tu propuesta, que me quedé en el medio entre no entender si había algo que yo podía hacer con tu voz. Hiciste algo muy hermoso, muy osado y, esta vez, me tiré para atrás. No sé bien qué decirte más que, primero, disculpas”, reconoció la artista pop.

La cantante, también analizó su presentación desde lo técnico. “Creo que, la primera mitad de la canción, estuvo rara de afinación, pero se notaba que había una propuesta; entonces, eso me hizo dudar y, en el final, clavaste unas notas hermosas y se terminó la canción”.

A pesar de no haber sido seleccionado, Simón dejó una huella en el escenario con su estilo personal y sumó un momento emotivo y auténtico al programa.

Cómo ver gratis y en vivo “La Voz Argentina”

El programa se transmite a partir de las 21:45 hs por la pantalla de Telefe; además, el reality se puede seguir en vivo, de forma online, a través de distintas plataformas; desde el sitio web oficial del canal, solo es necesario ingresar a https://mitelefe.com/y hacer click en la opción “vivo” para acceder a la señal en directo.

También, está disponible en plataformas como “Pluto TV”, que ofrece contenido gratuito vía streaming, y en los canales tradicionales de los principales operadores de cable:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV : canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

: canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: la señal puede seguirse en vivo por el Canal 10

Cabe destacar que “Streams Telefe” y “Luzu TV” se suman con transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y cobertura desde el backstage con una apuesta fuerte en Twitch, YouTube y redes sociales; esta cobertura paralela, a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, aporta una mirada más cercana y actual del detrás de escena, pensada, especialmente, para la audiencia digital.

