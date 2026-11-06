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El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, dio la bienvenida a los peregrinos que llegarán desde distintos puntos de la Argentina para participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV. A través de una carta, los convocó a vivir el encuentro con el Pontífice como protagonistas y a aprovechar estos días como una oportunidad de fraternidad, fe y esperanza.

El mensaje estuvo dirigido a quienes emprenderán el camino hacia la capital argentina para recibir al Santo Padre y participar de las celebraciones previstas durante su estadía. En ese marco, el arzobispo expresó su alegría por la llegada de los visitantes y agradeció el gesto de acercarse a compartir este acontecimiento religioso.

“Como pastor de esta Iglesia de Buenos Aires quiero darte un gran abrazo de bienvenida. Y decirte gracias porque, al venir, nos das la oportunidad de ser hermanos que te reciben, te abrazan y te cuidan”, expresó García Cuerva.

La arquidiócesis porteña será escenario de dos de los principales acontecimientos de la agenda papal. El primero será el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, cuando León XIV presida una misa.

Al día siguiente, martes 10, a las 20.15, el Papa mantendrá un encuentro con los jóvenes. Ambas actividades se desarrollarán en el Monumento de los Españoles.

El camino de los peregrinos y el legado de Mama Antula

En su carta, García Cuerva recuperó la historia de santa Mama Antula, quien hace más de dos siglos llegó caminando a Buenos Aires desde Santiago del Estero, impulsada por su fe y su deseo de anunciar a Jesús.

A partir de esa referencia, el arzobispo estableció un paralelismo entre aquella peregrinación y la de quienes actualmente se preparan para viajar a la ciudad de Buenos Aires con motivo de la visita papal.

“Hoy, más de dos siglos después, vos hacés tu camino y venís a Buenos Aires siguiendo la voz de Dios que te llama para que vivamos juntos una alegría inmensa: recibir al papa León XIV y encontrarnos con él”, señaló.

El prelado también destacó el significado que tendrá la llegada del Pontífice para la comunidad católica y para el conjunto de la sociedad argentina. Consideró que será una ocasión para renovar la fe y fortalecer la esperanza, especialmente en un contexto atravesado por dificultades y contradicciones.

En ese sentido, sostuvo que León XIV llega para “confirmarnos en la fe, caminar con su pueblo y recordarnos a los argentinos que más allá de nuestras dificultades y contradicciones, también nosotros somos parte de esa magnífica humanidad que Dios ha creado”.

Además, García Cuerva recordó que Buenos Aires es la ciudad del papa Francisco y que quienes lleguen a la capital también tendrán la posibilidad de acercarse a su historia y a su legado.

El pedido de García Cuerva a los peregrinos

En otro tramo de la carta, el arzobispo hizo hincapié en la importancia de que quienes participen de las actividades no sean simples espectadores, sino que se involucren activamente en las jornadas y puedan llevar el mensaje del encuentro a sus respectivas comunidades.

“Vení con el corazón abierto y animate a ser protagonista, no un mero espectador de este momento histórico”, expresó.

La invitación también estuvo orientada a que la experiencia de recibir al Papa tenga continuidad una vez finalizadas las celebraciones. García Cuerva manifestó su deseo de que los peregrinos regresen a sus hogares con el compromiso de compartir lo vivido y transmitir el mensaje recibido durante la visita.

En esa línea, los animó a anunciar “el amor, la fe y la esperanza que Dios siembra en tu corazón”.

La carta concluyó con una frase que resume el sentido de la convocatoria y el espíritu misionero de estas jornadas: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.