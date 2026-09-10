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El diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido, explicó los motivos por los que fue el único legislador que votó en contra del emplazamiento para avanzar con el tratamiento del proyecto vinculado al endeudamiento. Según señaló en diálogo con Infobae Al Amanecer, consideró que la Cámara de Diputados podría haber acelerado los tiempos y debatido las iniciativas durante septiembre.

La votación se produjo en una sesión en la que la Cámara de Diputados dio paso al tratamiento de proyectos relacionados con la emergencia en discapacidad y la morosidad. En ese marco, Garrido quedó como la única banca que rechazó el emplazamiento referido al endeudamiento.

Según explicó el legislador, su decisión fue deliberada y estuvo vinculada con el cronograma previsto para el tratamiento de los proyectos. “Nosotros podríamos estar hoy sesionando el tema de discapacidad y endeudamiento como tarde el día 23 de septiembre”, sostuvo, de acuerdo con Infobae.

Críticas al calendario

Garrido cuestionó que las comisiones tengan previsto continuar con el análisis de las iniciativas recién el 23 de septiembre. A su criterio, esto podría extender la discusión durante prácticamente todo el mes.

“Vamos a estar durante todo el mes de septiembre discutiendo temas que los argentinos podríamos haber estado solucionando en una semana”, planteó el diputado de Fuerza del Cambio.

El santacruceño consideró que, con una aceleración de los tiempos parlamentarios, el debate en el recinto podría concretarse el 30 de septiembre. “Con suerte y acelerando todos los temas”, afirmó.

Para Garrido, la postergación también le permite al Gobierno nacional contar con más tiempo para definir su posición frente a los proyectos de discapacidad y endeudamiento.

“El Gobierno nacional gana lo que queda de septiembre para poder tomar una definición con respecto a estos temas”, señaló.

El endeudamiento y Santa Cruz

Al referirse específicamente al endeudamiento, Garrido vinculó la discusión nacional con la situación de las provincias. En ese sentido, mencionó los planes de refinanciación impulsados por el gobernador Claudio Vidal y otros mandatarios provinciales para distintos sectores.

“Creo que el Gobierno nacional va a tener que seguir por esa línea”, afirmó el diputado, en referencia a los mecanismos de refinanciación.

Según su interpretación, la demora en el tratamiento parlamentario permite que el tema continúe en agenda durante septiembre sin llegar todavía a una resolución concreta.

“La polarización le ganó a los argentinos”

El diputado santacruceño también cuestionó la dinámica política que atravesó la votación y apuntó contra los acuerdos entre los principales bloques de la Cámara.

“La polarización le ganó a los argentinos”, sostuvo Garrido, al considerar que las posiciones partidarias terminaron imponiéndose sobre la posibilidad de avanzar con mayor rapidez en los proyectos.

En ese sentido, aseguró que existen otros diputados que coinciden con su postura, aunque no identificó a esos legisladores ni precisó cuántos comparten su posición.

“Si yo te contara la cantidad de diputados que coinciden conmigo en el posicionamiento, no lo podrías creer”, afirmó.

Finalmente, Garrido atribuyó la diferencia entre las posiciones expresadas públicamente y las decisiones tomadas en el recinto a la dinámica interna de los bloques.

“A veces gana la disciplina partidaria por encima de los intereses del conjunto”, concluyó.